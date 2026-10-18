División entre los conductores de Ourense sobre los vehículos eléctricos

Este fin de semana Expourense sigue acogiendo el 17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo Nuevo, donde la gran pregunta que se hacían ayer los ourensanos que visitaban era si merece la pena dar el salto a los vehículos electrificados. La respuesta por la mayoría de los visitantes del evento, deseosos de adquirir un vehículo nuevo, parece ser un rotundo sí.

El motivo principal que más empuja a pasarse al eléctrico es el precio desorbitado de los carburantes en los surtidores. Margarita Cerredelo, una visitante del salón en busca de un vehículo eléctrico, así lo argumentaba: “Hacemos muchísimos kilómetros y con la subida de los carburantes hay que buscar alternativas”. Entre las razones que se citan para continuar con los motores a combustión, la más común suele ser la incertidumbre sobre la falta de puntos de recarga Desde la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense se anima a los compradores a perder el miedo a los eléctricos: “Hay 20.000 gasolineras y 50.000 puntos de recarga eléctrica en España”, explicaba Eva André, la vicepresidenta de Acauto.

Carlos Casas, visitante de la feria y usuario habitual de vehículos eléctricos, coincide con la vicepresidenta: “En situaciones reales, conduciendo por ejemplo 600 kilómetros al día, yo no he tenido problemas”. Para Casas, la red de surtidores es suficiente. No es la impresión de Andrés C. Vidal, conductor de diésel, que no está dispuesto a cambiar a los eléctricos: “Si la red de recargas fuese mejor, me lo pensaría. Pero a día de hoy ¿Dónde lo enchufas?”, argumentaba C. Vidal.

Los comerciales y gerentes del salón también notan este cambio de paradigma. Marc Fernández, gerente en la marca MG, cuenta cómo ha percibido esta evolución: “Ahora nos vienen preguntando por vehículos electrificados y están mucho más informados. Es el cliente quien pide al comercial opciones en vehículos eléctricos”.

Margarita Cerredelo | XESÚS FARIÑAS

“El precio del carburante me lo dejó claro. Yo vengo a comprar un coche eléctrico”

Carlos Casas | XESÚS FARIÑAS

“La infraestructura está lo bastante desarrollada. El eléctrico funciona en situaciones reales”

Andrés C. Vidal | XESÚS FARIÑAS