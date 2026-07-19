Salvador Berrendo y Elisa Masó, turistas de Valencia: “Nos ha sorprendido todo el entorno verde de la ciudad”

Salvador Berrendo Jiménez y Elisa Masó Fos han elegido Galicia como destino para sus vacaciones de verano. Después de llegar a la comunidad el día anterior, hicieron parada en Ourense, una ciudad que visitan por primera vez. Aunque todavía están comenzando la visita, aseguran que el patrimonio romano y el entorno natural les han causado una muy buena impresión.

Pregunta. ¿Es la primera vez que visitáis Ourense?

Respuesta. Sí, nunca habíamos visitado Ourense. Llegamos el sábado a la ciudad, aunque a Galicia hemos llegado el viernes. Nos quedaremos cuatro días. Hoy dedicaremos todo el día a conocer la ciudad.

P. ¿Qué tenéis previsto visitar?

R. Nos estamos dejando guiar por las recomendaciones de la oficina de turismo para conocer los lugares más importantes de la ciudad. La idea es aprovechar el día para recorrer el casco histórico y descubrir sus principales atractivos. Nos ha llamado especialmente la atención las termas y la cantidad de zonas verdes que tiene Ourense. En el recorrido en coche ya nos dio esa impresión y, ahora que la estamos recorriendo a pie, nos está gustando mucho. La ciudad nos ha transmitido una buena sensación.