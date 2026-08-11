Una edición con muchos reencuentros en el escenario en las Xornadas de Folclore

La edición de 2026 está marcada por los reencuentros. El grupo taiwanés Yizi Folk Dance Theatre regresa a Ourense después de su primera visita hace ya 29 años. “O ano que vén (2027) cumpren 30 anos, e quixeron participar, lembrar aquela primeira xira que fixeran no ano 97, onde foi Ourense onde viñeron e de aquí sacaron renome para participar en outros festivais de todo o mundo”, relata Xavier Fernández desde la organización del festival.

Otro grupo que está de vuelta a la provincia es la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua (México), quienes también estuvieron sobre los escenarios de las Xornadas de Folclore “hai moitísimos anos”, prosigue Fernández, quien los considera “un dos mellores grupos de folclore do mundo”.

Queremos demostrar que a cultura tradicional está viva, ten auxe, ten interese. Que á xente lle gusta ver folclore"

Alcanzadas las 41 ediciones, a ojos de la organización, sigue vigente esa idea de “demostrar que a cultura tradicional está viva, está, ten auxe, ten interese, que á xente lle gusta ver folclore”, relata Xavier Fernández, quien también cree que el legado del festival es “a mostra de convivencia e intercambio cultural que se realizan durante estes 10 días. Non soamente entre os grupos que están residindo xuntos, senón a zona de Mariñamansa, onde están aloxados”.

Los organizadores también esperan que esta edición pueda vivirse sin sobresaltos, después de que tuviera que suspenderse la edición del año pasado a causa de los incendios.