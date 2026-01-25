Elijah Fox, pianista: “La capacidad de atención se acorta con el empleo de las redes sociales”

Elijah Fox (Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos, 1994) es uno de los pianistas y productores más singulares de la escena musical actual, uno de esos nombres que su parada en Ourense es tan relevante como sorprendente. Tocará en el Café Torgal hoy, a las 20:00 horas en un concierto íntimo en el que ofrecerá una improvisación para mostrar al público su talento para crear atmósferas y sensaciones con solo un instrumento.

Pregunta. En su gira cada concierto cambia. ¿Qué le gustaría capturar de Ourense?

Respuesta. Tengo muchas ganas de explorarla y de visitar por primera vez el norte de España. Pasear por la ciudad, empaparme de todo lo que la rodea y después traducirlo a través de la música.

P. ¿Cómo se diferencia su forma de tocar según el espacio? No es lo mismo un teatro que una sala pequeña.

R. Intento conectar con el piano concreto del lugar y dar la bienvenida a los posibles “fantasmas” que puedan habitar el espacio para que canten a través de mí.

P. ¿Se impone reglas para improvisar?

R. Siempre elijo una tonalidad antes de comenzar la primera improvisación y también tengo ideas previas sobre las texturas sonoras a las que me gustaría llegar.

P. Actúa en un formato muy minimalista, usted solamente con el piano, sin banda ni más producción.

R. Me obliga a usar el espacio, a escuchar la sala y a dejar suficiente espacio para que la gente pueda escuchar sus propias melodías, al mismo tiempo que actúo un poco como un batería, pensando como si fuera un elemento de percusión.

P. Su pieza East Village acabó siendo sampleada por Drake y 21 Savage en un tema de gran éxito mundial.

R. Estaba en un club de Londres con mi amigo Tom Misch cuando recibí un correo diciendo que mi canción había sido sampleada por Drake y que solicitaban autorización. Al principio pensé que era spam, pero después de enviárselo a un abogado me di cuenta de que era real y compré una ronda de chupitos de tequila para todo el bar. Fue un momento surrealista: una canción que había grabado en la casa de mi infancia durante el covid acabó siendo la segunda canción más escuchada del mundo en su momento.

P. Ha trabajado como músico y productor con destacados artistas internacionales como SZA, en contextos muy distintos a la improvisación de piano.

R. Trabajar con SZA fue increíble. Es una artista impresionante y una persona muy humilde. La sesión ni siquiera estaba planificada, me llamaron ese mismo día, me enseñó que siempre hay que estar preparado.

P. “Wyoming” se volvió viral. ¿Le preocupa que una pieza de menos de dos minutos le defina?

R. No me preocupa demasiado, aunque sí creo que la capacidad de atención de la gente se está acortando con las redes sociales. Hay muchos vídeos en YouTube que la ponen en bucle constantemente, lo cual me parece un poco absurdo, pero bueno.