A empresa ourensá Misturas retoma as obras da Avenida de Portugal

No son las borrascas, son los ministros

A firma ourensá, vinculada a Extraco, realizará un levantamento topográfico e inventario de materiais para reactivar de forma urxente as obras e garantizar a apertura da vía en condicións de seguridade

Operarios trabajando en la Avenida de Portugal en Ourense. | La Región

A empresa ourensá Misturas será a encargada de retomar e rematar gran parte das obras da Avenida de Portugal, segundo adiantou esta mañá o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.

Ao longo da xornada de hoxe, a firma —relacionada coa tamén ourensá Extraco— procederá a realizar un levantamento topográfico para analizar o estado actual dos traballos. Ademais, o equipo técnico realizará un inventario de materiais, recolocará os medios auxiliares e supervisará os valados e as pasarelas, co obxectivo de levantar a acta de inicio que permita traballar con normalidade e de forma manual a partir da semana que vén.

O alcalde explicou que esta intervención por emerxencia busca que a rúa quede completamente operativa desde o punto de vista da seguridad. Así mesmo, Pérez Jácome asegurou que la nueva adxudicataria traballará a un "ritmo superior" ao da anterior empresa para axilizar o avance das obras.

