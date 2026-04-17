REACTIVACIÓN DAS OBRAS
A empresa ourensá Misturas retoma as obras da Avenida de Portugal
A empresa ourensá Misturas será a encargada de retomar e rematar gran parte das obras da Avenida de Portugal, segundo adiantou esta mañá o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.
Ao longo da xornada de hoxe, a firma —relacionada coa tamén ourensá Extraco— procederá a realizar un levantamento topográfico para analizar o estado actual dos traballos. Ademais, o equipo técnico realizará un inventario de materiais, recolocará os medios auxiliares e supervisará os valados e as pasarelas, co obxectivo de levantar a acta de inicio que permita traballar con normalidade e de forma manual a partir da semana que vén.
O alcalde explicou que esta intervención por emerxencia busca que a rúa quede completamente operativa desde o punto de vista da seguridad. Así mesmo, Pérez Jácome asegurou que la nueva adxudicataria traballará a un "ritmo superior" ao da anterior empresa para axilizar o avance das obras.
