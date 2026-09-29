Empresariales debate sobre el potencial turístico de Ourense

Alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo pudieron ampliar su formación con una doble jornada para abordar el turismo y la igualdad salarial. La facultad recibió en el primer caso a Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, y al delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, en un espacio de encuentro entre alumnado y profesionales denominado “Professional Brunch”. Los dos temas sobre los que giró el evento fueron el turismo termal que recibe la provincia de Ourense y el potencial del Camino de Santiago para la provincia.

Así, Merelles recordó que Ourense sobresale en materia termal, ya que la calidad y cantidad de este tipo de ofertas turísticas es la seña de identidad de la provincia. También subrayó la importancia de Ourense en el Plan de Turismo Termal de Galicia 2025-2028, dotado con más de 10 millones de euros.

Sobre el Camino de Santiago, este recurso turístico se encuentra en crecimiento: “Santiago ha recibido un 7% más de peregrinos en lo que llevamos de 2026 que en este mismo periodo en 2025” indicó Merelles. Ourense destaca por ser punto de paso de uno de los caminos, la Via da Plata, que acoge a peregrinos procedentes de gran parte de los caminos del sur, así como del país vecino, que entran por Verín para continuar hacia la capital provincial. Es por esto que Ourense se encuentra en una situación privilegiada, explicó Merelles.

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La segunda actividad fue una mesa redonda sobre la igualdad salarial, donde se puso el foco en una de las razones de esta desigualdad entre hombres y mujeres, los sectores feminizados y su bajo reconocimiento social y económico.

Dorinda González León, Secretaría General de CCOO Ourense-Valdeorras y una de las participantes, explicó: “Actualmente, la diferencia de salario entre mujeres y hombres es del 20%, siendo estas las diferencias además el triple de pronunciadas en el sector privado si lo comparamos con el público”. Para González, uno de los motivos de esta desigualdad proviene de la connotación social negativa que tienen determinados trabajos, como la limpieza y los cuidados, que “están muy poco reconocidos y son sectores feminizados”.