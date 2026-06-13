ZP, vaya joya de presidente….

Vaya joya el expresidente de Gobierno. No solo engaña a medio mundo con su imagen de político ejemplo de moralidad y honradez, sino que guarda en su caja fuerte una suma de joyas no declaradas a Hacienda que supera el millón de euros. De escaso valor algunas de ellas; otras, sin embargo, superan las decenas de miles de euros.

30.000 o 50.000 euros son una barbaridad de dinero. Las fotos ya daban que pensar. Si eran joyas de verdad, su valor superaba esas cifras"

Según su secretaria, eran joyas que le habían regalado en sus viajes al extranjero o procedían de herencia familiar. El valor total estaba entre los 30.000 y 50.000 euros, dijo en su momento su portavoz, Luis Arroyo, hombre de larga trayectoria en el sector de la comunicación y la estrategia política, muy cercano al PSOE, que ayudó en sus respectivas carreras a Zapatero y a Carmen Chacón, y al que ZP ha llevado a hacer un papelón al pedirle que ejerciera como su portavoz cuando el juez Calama abrió una causa contra él. Conociendo a Arroyo, ha sido víctima de un engaño de su amigo Zapatero.

30.000 o 50.000 euros son una barbaridad de dinero. Las fotos ya daban que pensar. Si eran joyas de verdad, su valor superaba esas cifras; sin embargo, al verlas tan exageradamente aparatosas, podrían tratarse de malas copias o incluso proceder de una de esas tiendas que venden ese tipo de pseudobisutería, perfecta para disfraces, por ejemplo. Nadie puede imaginar a Sonsoles Espinosa, ni a ninguna de sus hijas, con aderezos que solo se ven en amantes de príncipes árabes, narcotraficantes... o estrellas de Hollywood que se sienten cómodas, y sobre todo fuertes, exhibiendo sus riquezas.

Lo que hacía sospechar que Zapatero engañaba a todo el mundo era que guardaba las joyas, o supuestas joyas, en una caja fuerte de su despacho. El juez Calama, profesional riguroso que está al frente de un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, antes de tomar ninguna decisión pidió una tasación del centenar de joyas encontradas, y la realidad ha sido muy dura para Zapatero: el supuesto regalo que recibió en sus viajes -versión de su secretaria y de su portavoz- valía un millón trescientos mil euros. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra con un problema. Un gravísimo problema.

Como Pedro Sánchez, que se erigió en defensor absoluto de su amigo y asesor, negociador de asuntos delicados -con Puigdemont, por ejemplo- y “embajador” del presidente español ante el chavismo y el “chinismo” de Xi Jinping. Mejor este último que Maduro. Dictadores los dos; al menos, Jinping es presidente del país tecnológica e industrialmente más avanzado del mundo, y no conviene hacerle de menos.

Rodríguez Zapatero está convocado el próximo miércoles en la Audiencia Nacional. Sus declaraciones deberán ser muy convincentes si quiere evitar lo que se ve venir: que el juez Calama -que le ha abierto una pieza separada por delito fiscal y contrabando- le imponga medidas cautelares que impidan su fuga. El asunto de las joyas se está poniendo feo para Zapatero... y para Pedro Sánchez, su principal valedor.