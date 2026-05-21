Las entidades sociales de Ourense desatascan el proceso extraordinario de regularización

Ourense cruza el ecuador del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con un escenario de colas y atasco, en el que las ONGs han vuelto a surgir para arrimar el hombro.

Las principales entidades del tercer sector se encuentran organizando sesiones informativas, acompañando a solicitantes, y en última instancia, se lanzaban a la gestión del certificado de vulnerabilidad, que para muchos se ha convertido en la vía por la que pueden intentar legalizar su situación en España. El último paso ha sido unirse en una red coordinada a través de la Diputación de Ourense para intentar agilizar lo máximo posible un proceso en el que también se han encontrado campañas de desinformación y redes que acaparan las citas con la Administración.

Cada persona que viene a informarse luego tramita tres o cuatro expedientes de su familia"

El número exacto de personas que están intentando obtener el Número de Identidad Extranjero (NIE) es difícil de calcular pues, como apuntan desde Cruz Roja, “cada persona que viene a informarse luego tramita tres o cuatro expedientes de su familia”. La organización ha atendido dentro de este proceso a 150 personas durante el mes de mayo, que se unen a otro centenar que lo hicieron en el CDR O Viso solo en la comarca de A Limia. Xarela, otra de las organizaciones, calcula haber asesorado a 175 personas, y entidades como Cáritas, la fundación Juan Soñador o Alma Llanera se mueven en cifras similares; lo que lleva a una estimación de 545 personas atendidas de forma directa durante el primer mes del proceso -que no arrancó hasta la publicación definitiva del reglamento el 16 de abril-.

“Hemos creado una red para que cada persona pueda encontrar lo que necesita”, señala desde Cáritas Mari Carmen Alonso, “pero tenemos la sensación de estar agilizando algo que deberían extender las administraciones. Y nuestra misión es estar en donde no esté la Administración, pero en ningún caso sustituirla”, añade.

Atascos

Estivemos dende o principio como entidade colaboradora de Extranxeiría para atender á comarca da Limia. Só a primeira semana recibimos 50 solicitudes"

El certificado de vulnerabilidad permite a quienes no tengan una oferta de trabajo o familiares a su cargo iniciar el proceso para legalizar su estancia. La intervención de varias entidades ha aliviado muchas oficinas municipales donde se expedían originalmente. Camilo Vila, del CDR O Viso, explica que “estivemos dende o principio como entidade colaboradora de Extranxeiría para atender á comarca da Limia. Só a primeira semana recibimos 50 solicitudes”. El centro de desenvolvemento rural tiene ahora un equipo de 4 personas dedicado solo a este cometido.

hay documentos que están caducando mientras esperan por otros"

El segundo atasco viene a la hora de pedir el certificado de nacimiento o el de antecedentes penales en los países de origen. “Los consulados y embajadas se muven a otras velocidades”, reconoce Nuria García, coordinadora de la Fundación Juan Soñador, “y se pueden alargar los procesos”. Sobre este particular, Lorenzo González, portavoz de Alma Llanera, indica que “hay documentos que están caducando mientras esperan por otros”, señalando el caso del certificado de antecedentes, que debe venir refrendado por un sello internacional denominado Apostilla de la Haya, que ralentiza aún más el proceso.

La vía telemática

siempre decimos que el trámite es de la propia persona y nosotros somos como asesores"

De acuerdo con la normativa, solo se puede enviar y recibir documentación oficial a través de una oficina de Correos que esté en una población superior a los 50.000 habitantes, lo cual convierte a la oficina de la ciudad en ventanilla única para la provincia.

Para evitar la sobrecarga, el tercer sector recomienda y ayuda a digitalizar la documentación para hacer los trámites online. “Intentamos que se haga con el certificado digital”, comenta Nuria García, “aunque a veces les cuesta obtenerlo. Es un proceso en el que acompañamos al solicitante, porque siempre decimos que el trámite es de la propia persona y nosotros somos como asesores”.

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