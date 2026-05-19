La Diputación de Ourense colaborará en el proceso migratorio junto a entidades sociales
REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA
Los técnicos del ente provincial de Ourense ejercerán como asesores, e informarán sobre el proceso regulatorio en temas migratorios
La Diputación de Ourense, en coordinación con diversas entidades del tercer sector, ha activado una red de atención urgente para apoyar a las personas migrantes durante el proceso de regularización extraordinaria abierto hasta el 30 de junio.
Este servicio se articula a través de diez técnicos del área de Benestar del ente provincial, quienes trabajarán en un horario ampliado durante las tardes para atender exclusivamente a este colectivo. Según recordó la Diputación, las funciones de este equipo serán estrictamente de asesoría y apoyo técnico: facilitarán información y orientación, así como la comprobación y digitalización de todos los documentos necesarios.
Este asesoramiento funcionará como un filtro preparatorio para que los interesados puedan acudir a las entidades colaboradoras del Registro Electrónico de Extranjería (Recex) con todo su expediente ya completo, pero en ningún caso impulsará o iniciará proceso alguno. Con esta medida previa, el ente provincial espera reducir el tiempo de atención a apenas diez minutos por persona.
Oficinas saturadas
La Diputación interviene después de una reunión celebrada entre el área de Bienestar de la Deputación y las organizaciones sociales - Cáritas, la Fundación Juan Soñador y la Asociación Alma Llanera, junto a Xarela y el Centro de Desenvolvemento Rural O Viso-, donde se puso de manifiesto la saturación de las oficinas.
Uno de los cuellos de botella más preocupantes alertados por las ONG es la extrema dificultad para obtener el Certificado de Vulnerabilidad, dando citas en algunos casos para fechas posteriores al cierre del plazo oficial de presentación.
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