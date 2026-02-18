¿Sabe usted que el Entroido de Seixalbo pasó desapercibido en redes sociales al no tener internet?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, problemas con el Internet durante martes de Entroido en Seixalbo
¿Sabe usted que, durante el martes de Entroido, Internet decidió tomarse el día libre en Seixalbo? ¿Que no se sabe qué cable se tocó, porque fallaron todas las operadoras? ¿Sabe usted que algunas consiguieron reactivarse por un tiempo, pero non houbo qué facerlle? ¿Que al final, hubo que cerrar la fiesta sin móviles?
