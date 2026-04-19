La Escuela Municipal de Música de Ourense recupera la clase de Percusión

Tras meses de persistentes protestas y concentraciones, la Escuela Municipal de Música de Ourense comienza a recuperar parte de su actividad docente. El próximo martes 21 de abril se producirá la incorporación del profesor de Percusión, cubriendo una vacante que permanecía desatendida desde diciembre tras la renuncia del anterior titular. Aunque este regreso alivia la situación de los alumnos de batería, el conflicto educativo está lejos de resolverse, ya que persisten las ausencias en el cuadro docente.

Las familias denuncian un “desmantelamiento premeditado” por parte del Concello de Ourense y mantienen su indignación por las bajas que siguen sin cubrirse, especialmente en Lenguaje Musical y Música y Movimiento. El malestar se ve agravado por la falta de transparencia informativa y por el cobro íntegro de las cuotas trimestrales a pesar de la ausencia de clases. Los padres advierten de que la falta de continuidad está provocando el abandono de los estudiantes, poniendo en riesgo el futuro de una institución que llegó a superar los 300 alumnos y que ahora languidece ante una gestión administrativa que tachan de negligente.