Estefanía Hernández pide respeto para los placeros de Ourense

La Plaza de Abastos de Ourense recibió la visita de Estefanía Hernández, presidenta del mercado Nuestra Señora de África de Tenerife, quien se pronunció sobre la polémica levantada entre el Concello y los placeros calificando la situación de “horrorosa”, y llamando a recapacitar posturas para intentar un acuerdo.

Debemos procurar que bajen los humos de algunos y se vaya para adelante; que se pase al otro edificio, porque aquí están en precario todavía"

“Creo que hay que respetar un poco más a los comerciantes”, señalaba la tinerfeña, “y buscar la manera de reconducir la situación, porque los placeros tienen unos derechos adquiridos”. Hernández invitaba a “procurar que bajen los humos de algunos y se vaya para adelante; que se pase al otro edificio, porque aquí están en precario todavía”.

A ojos de la presidenta de los comerciantes canarios, que la situación se prolongue solo perjudicará a los placeros, porque “si cada día la cosa sigue igual, se cansan. La gente que viene a trabajar se cansa y es una pena, la verdad”, abriendo la posibilidad de que “yo no sé si eso es lo que quieren: que se cierre”.

El mercado es muy importante, es una visita obligada, trae mucho turismo"

Falta de visión

La alternativa que daba Estefanía Hernández para explicar este conflicto sería que en Ourense “no se quiera ya los mercados tradicionales”, algo que sería “una pena”, desde su perspectiva, pues “el mercado es muy importante, es una visita obligada, trae mucho turismo - si se quiere traer turismo -, tiene una importancia tremenda. Algunos políticos no piensan eso. Parece que todo lo novedoso, todo lo nuevo, es lo mejor”.

Una deriva que ha observado en varias plazas de abastos. “Nos preocupa el hecho de que muchos estén en precario y cerrando. Yo creo que es por la desidia de los que tienen que hacer”, a quienes ha pedido responsabilidad para mantenerlas abiertas y operativas.

