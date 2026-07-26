Eva, lesionada por cuatro accidente de tráfico en Ourense: “Te ven como un saco de dolores”

Eva Paz sufrió hasta cuatro accidentes de tráfico que le han dejado varias lesiones: protusiones y hasta ocho hernias con afectación de médula. “He tenido un accidente de moto, dos de coche, un atropello y todo tipo de lesiones. ¡Hasta fractura de cráneo! En mi cabeza tengo 67 puntos, me consideran un milagrito”. El atropello fue en un paso de cebra, en Ourense, con el semáforo en verde y por un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia.

“En cambio, en el primero tuve yo la culpa, tenía 15 años”; y por medio sufrió otros dos siniestros. “Debía ser algún karma”, ironiza. Reconoce que lo pasó muy mal: “Eres llamativa, pero no para bien y en los trabajos se complica, te ven como un saco de dolores”, explica Eva que padece intensas migrañas.

“Estás en el peor momento y tienes que hacer un sobreesfuerzo para que te crean en lugar de poner toda tu energía en sanar. No se diferencia bien a quién abusa del sistema y va con una bajita de las personas que están realmente mal”.