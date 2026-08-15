El éxito del sushi en la ciudad impulsa la apertura de un nuevo local: "Ourense, prepárate"

Ourense contará próximamente con un segundo local de este negocio especializado en sushi, después del éxito cosechado por su primer establecimiento en la ciudad. La apertura permitirá ampliar una propuesta gastronómica que, desde su llegada, ha despertado un notable interés entre los ourensanos y que se ha convertido en habitual escenario de largas colas de clientes.

El éxito del primer local ya quedó patente incluso antes de su consolidación. En una de sus promociones de apertura, casi un centenar de personas hicieron cola desde primera hora de la mañana para disfrutar de una oferta especial, una imagen que anticipaba la buena acogida que tendría el establecimiento.

Desde entonces, el negocio ha mantenido una importante afluencia de público, hasta el punto de que las esperas para conseguir mesa se han convertido en una imagen habitual. Ahora, el proyecto da un nuevo paso con la apertura de un segundo establecimiento en Ourense.

Un segundo local tras el éxito del primero

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran ya el nuevo espacio y confirman que el negocio prepara su expansión en la ciudad. El local contará con una estética moderna y seguirá apostando por una oferta centrada en la comida oriental y el sushi, una propuesta que parece haber encontrado un importante público en Ourense.

La apertura supondrá así la consolidación de un proyecto que ha conseguido hacerse un hueco en la oferta hostelera local en poco tiempo. La respuesta de los clientes, con colas frecuentes en su primer establecimiento, ha llevado ahora al negocio a ampliar su presencia con un segundo local.

El sushi gana terreno en la ciudad

La expansión vuelve a poner de manifiesto el creciente interés por la gastronomía oriental en Ourense. El éxito del primer local y la apertura de un segundo establecimiento confirman la buena acogida de este tipo de propuestas entre los consumidores.

Con el nuevo espacio, los responsables del negocio buscarán dar respuesta a una demanda que ya se hace visible a las puertas de su primer local, donde las colas se han convertido en una imagen frecuente. El éxito de la comida oriental en la ciudad suma así un nuevo capítulo con la próxima apertura de su segundo establecimiento.