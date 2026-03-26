Expourense consolida su feria educativa entre los estudiantes ourensanos

Estudiantes de Bachilletaro de la provincia y visitantes durante la II Feria Educativa en Expourense.

Hoy culmina la II Feria Educativa de Ourense que abrió sus puertas ayer en Expourense con aproximadamente 2.000 estudiantes de los últimos cursos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Un cuerpo de 55 expositores consolidan la feria como el gran espacio de innovación y cooperación educativa para la juventud ourensana. Se trata de una cita organizada de forma conjunta entre la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, la Diputación Provincial de Ourense y Expourense. Los alumnos y visitantes en general cuentan con más de un centenar de opciones para orientar su futuro profesional hacia la realización de un ciclo de Formación Profesional, un grado universitario, u otras opciones como pilotaje de aviación, Policía Nacional, Guardia Civil o Fuerzas Armadas.

La inauguración del evento estuvo a cargo del presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Menor, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta de Galicia, Judith Fernández Novoa. Menor destacó en su intervención que en esta feria “el alumnado tiene la oportunidad de conocer de primera mano una gran oferta educativa plural, variada y de calidad, ya que Galicia cuenta con un excelente sistema educativo y un inmejorable capital humano”.

Por su parte, la directora general de Ordenación e Innovación Educativa calificó a esta feria como “un espacio vivo de encuentro, inspiración y descubrimiento que permite descubrir la capacidad innovadora gallega, su calidad educativa, el compromiso de su profesorado y la riqueza de sus propuestas pedagógicas”.

Diversidad expositiva

Entre las universidades participantes se encuentran tres públicas gallegas (Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo-Campus Auga y Universidad de A Coruña) así como la UNED en Ourense. También participan la Universidad Pontificia de Salamanca, Centro de Estudios Universitarios CEU San Pablo Universidad Nebrija y la Escuela Politécnica de Viana do Castelo (Portugal), conformando una oferta de carácter autonómico, nacional e internacional.

Entre los centros educativos calificados como espacios de innovación destacan el CIFP A Farixa, CIFP Vilamarín, CIFP A Carballeira, CIFP Portovello, IES O Ribeiro, IES Manuel Chamoso Lamas, IES Universidad Laboral, IES 12 de Octubre y la Escuela de Arte Antonio Faílde. No faltaron al encuentro los colegios Plurilingüe Irmáns Villar, Virxe de Covadonga y Padre Crespo, así como los institutos Celso Emilio Ferreiro, Xesús Ferro Couselo y Otero Pedrayo.

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"Me informo aquí porque no sé lo que quiero estudiar, y veo que las ofertas son variadas”

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