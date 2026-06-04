Expourense registró más de 111.000 visitas en 2025

El gerente de Expourense presentó las principales cifras del recinto ferial en 2025.

La Fundación de Ferias y Exposiciones de Ourense (Expourense) presentó su “Memoria de actividades 2025”. Los datos ofrecidos en la memoria confirmaron un volumen total de afluencia superior a las 111.000 visitas en el recinto. En el plano comercial, se organizaron 10 ferias que agruparon a 367 expositores procedentes de 33 países. Además, Expourense fue sede de tres eventos con sello de internacionalidad del Gobierno de España (Funergal, Xantar y Termatalia), lo que equivalió al 50% de las ferias internacionales celebradas en Galicia, según destacó su director gerente, Rogelio Martínez.

Estas competiciones registraron un total de 24.300 visitas

En el plano deportivo, el espacio albergó 42 campeonatos oficiales de atletismo de pista cubierta, de rangos provincial, autonómico, nacional, ibérico e internacional. Estas competiciones registraron un total de 24.300 visitas, además de contabilizar cerca de 10.000 sesiones de entrenamiento. La actividad anual se completó con una treintena de eventos gestionados por diferentes entidades que abarcaron la organización de exámenes, festivales musicales, gastronómicos, congresos y cursos formativos profesionales.

Como parte de las intervenciones de los miembros del Patronato, organizaciones colaboradoras como Abanca y autoridades políticas invitadas, se resaltó la función de este recinto para el fomento de sectores estratégicos capaces de atraer inversión externa y de la misma forma internacionalizar el talento profesional en la ciudad.

Integrado a la presentación de esta memoria, los testimonios coincidieron en definir a Expourense como un modelo operativo de cooperación pública y privada orientado a canalizar de forma coordinada la actividad comercial, el desarrollo termal, las misiones empresariales y eventos deportivos en diferentes ámbitos que refrendan la multifuncionalidad de esta organización y sus instalaciones.

La entidad recibió una placa conmemorativa de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor)

Al cierre de el acto institucional, la entidad recibió una placa conmemorativa de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) en acreditación de sus 25 años de certificación de calidad bajo estándares internacionales y sus 18 años de certificación ambiental.