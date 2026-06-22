La falta de acuerdo de la oposición frustra la moción de censura contra Jácome en el último día de plazo

El plazo para presentar una posible moción de censura contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, finaliza este lunes sin haber alcanzado la oposición acuerdos para configurar una alternativa de gobierno. Este desenlace se produce tras haber pasado un mes desde que el regidor se sometió a una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos municipales de 2026, que fue rechazada en su momento por PP, PSOE y BNG.

Según se recoge en la normativa, se entenderá otorgada la confianza y, por lo tanto, aprobado inicialmente el proyecto presupuestario, si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo —en este caso en el pleno extraordinario y urgente del pasado 22 de mayo— "no se presenta una moción de censura con candidato alternativo al alcalde, o si ésta no prospera".

En este escenario, los populares han apuntado a los socialistas por dar un "cheque en blanco" al regidor; los nacionalistas han insistido en que "hubo una posibilidad hace dos años y ahora no hay moción de censura posible"; y los socialistas han lamentado un "bloqueo que impidió avanzar en la construcción de una mayoría" por parte del resto de la oposición.

Postura del BNG: "Una mentira y una impostura"

En esta línea, el portavoz del BNG local, Luís Seara, ha lamentado que todo lo relativo a la moción "es una mentira y una impostura", reiterando que ahora "les corresponde a vecinos y vecinas" decidir una alternativa al gobierno del regidor en las próximas elecciones de mayo de 2027.

En este sentido, Seara ha recalcado que los nacionalistas "no van a perder ni un segundo en fuegos artificiales" y ha señalado que el partido "trabaja para ser la alternativa que Ourense necesita" a partir de un modelo de gobierno "radicalmente distinto, que haga que la vecinanza recupere el orgullo y la autoestima de ser de Ourense".

"Lo primero que hay que recordar es que Jácome es alcalde porque el PP quiso y quiere que sea alcalde. El PP no va a echar a los perros a quien puede ser llave para seguir manteniendo la Diputación y la Xunta en el futuro", ha criticado el portavoz nacionalista local, recalcando que Pérez Jácome es el "aliado natural" de los populares.

Postura del PSOE: Críticas al bloqueo de la oposición

Por su parte, los socialistas han lamentado un "bloqueo que impidió avanzar en la construcción de una mayoría" por parte del resto de formaciones políticas, a pesar de "diferentes acercamientos". Han recalcarcado que "existía una oportunidad real" para articular un gobierno alternativo que "devolviese la estabilidad institucional".

"Desconocemos si realmente existía voluntad de construir una alternativa o si, a un año de las próximas elecciones municipales, prevalecieron determinados intereses partidarios por encima del interés general de la ciudad", han destacado. Asimismo, han recordado que los votos socialistas "no eran suficientes para impulsar una moción" siendo, por lo tanto, "imprescindible alcanzar un acuerdo con el resto de las fuerzas de la oposición".

Así las cosas, han criticado una "preocupante falta de dirección política y de capacidad de gestión" por parte del Ejecutivo de Gonzalo Pérez Jácome y han reiterado la intención del partido de "mantener la mano tendida al diálogo" con el resto de la oposición para "impulsar acuerdos que beneficien a la ciudad".

Postura del PP: Acusaciones de un "cheque en blanco" al alcalde

Por su parte, los populares han insistido en que la situación actual es "única y exclusivamente por culpa de los socialistas", quienes "permitieron que el alcalde activase esta cuestión de confianza en el pleno de presupuestos". "Lo más sorprendente es que un mes después seguimos sin saber qué ganó Ourense a cambio de este cheque en blanco del PSOE", ha lamentado su portavoz local, Ana Méndez.

Asimismo, ha recalcado que los populares han facilitado acuerdos "a cambio de mejoras para la ciudad", mientras que, "en este caso no apareció ni una sola". "Lo que sí que quedó claro es que al PSOE no le preocupa en absoluto el rumbo de Ourense y, por supuesto, tampoco al BNG", ha afeado Méndez, apuntando a ambos partidos por no estar dispuestos a facilitar un cambio de gobierno que, según defiende, "debía encabezar el PP" al ser el partido más votado de la oposición.

La Diputación exige explicaciones

También el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha instado a los socialistas a decir "qué negociaron y qué consiguieron" tras "facilitar" la aprobación inicial de los presupuestos —al haber votado en contra de retirar el expediente del orden del día, permitiendo así al regidor someterse a la cuestión de confianza—.

"No sabemos a día de hoy por qué se posibilitó que esta cuestión de confianza saliese adelante sin hablar ni escuchar a nadie. Tampoco sabemos a cambio de qué", ha señalado Menor. El líder del PP en la provincia ha contrapuesto esta actitud con la de su partido en 2025, cuando facilitaron el expediente porque la ciudad "llevaba desde 2020 sin presupuestos", pero bajo una negociación con condiciones explícitas. Con todo, ha avanzado que el PP seguirá presentando enmiendas para intentar mejorar las cuentas en el proceso que continúa ahora.