A Farixa, epicentro da innovación tecnolóxica en Ourense

O Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) A Farixa converteuse o sábado no auténtico epicentro da innovación tecnolóxica en Ourense. Lonxe de ser unha simple cita académica, as Xornadas de Electricidade e Electrónica 2025-2026 lograron un éxito rotundo de convocatoria, unindo a especialistas, docentes e alumnado nun diálogo vibrante sobre o futuro do sector.
O encargado de romper o xeo foi o coñecido catedrático e divulgador Jorge Mira, quen captou a atención do público desgranando os segredos da compensación do factor de potencia. A partir de aí, o evento colleu ritmo da man de firmas punteiras como Televés, AUKOR ou AMMI Technologies, que baixaron á terra os grandes retos da automatización avanzada e o imparable avance do Internet das Cousas (IoT) nos nosos edificios.
Xa pola tarde, as conferencias deron paso á acción pura e dura. As aulas taller do centro fervían de actividade cuns obradoiros onde os asistentes puideron manchar as mans e afondar en cuestións vitais como as medicións esixidas polo Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión (REBT), o deseño de proxectos integrados de telecomunicacións e o manexo de maquetas industriais automatizadas. O espazo para o debate e a reflexión veu marcado pola mesa redonda da Asociación de Profesorado de Electricidade e Electrónica de Galicia (Apeega). Grazas a esta intensa simbiose entre as aulas e o mundo empresarial —reforzada polo apoio de compañías como Sonepar ou Instalectro—, o CIFP A Farixa demostrou con creces que é un motor indispensable de talento para a Industria 4.0.
Unha xornada redonda que garante que as novas fornadas de profesionais galegos pisen forte nun mercado tecnolóxico que non deixa de transformarse.
