Fátima y sus “chicos del coro”

Cada domingo, el santuario de Fátima resuena -a partir de este lunes con mayor fuerza, con el arranque de la novena- con los ecos del coro parroquial que, como tantos otros de la provincia, son no sólo una agrupación musical, sino también foro de encuentro y muñidor de amistades en torno a una pasión: la música.

“Cuando veníamos a la catequesis, el premio que nos daban a final de curso era ir a Carballiño, que decía don José que era su parque. Allí me ponía a cantar y llegaba afónica a destino”, recuerda María Rosa Valencia Rodríguez, 79 años y administrativa jubilada. “En el 68, tras una temporada fuera, regresé a casa y me apunté al coro, hace 35 años”, recuerda. “El coro es música y la música es un idioma que entiende todo el mundo y que te hace sentir alegría, tristeza, todo; es un idioma universal. Te hace sentir bien”, explica.

Tanto ella como José Manuel Varela formaron parte también del Orfeón Unión Ourensana, otro de los referentes musicales de la ciudad.

A mí me invitó don José a venir a cantar en una novena, después estuve en el Orfeón

Él empezó también de muy joven, y ya tenía experiencia. “Yo gané el primer premio de canción española en 1975, que el premio eran 75.000 pesetas. Ahí estaba Boedo, que ganó en la categoría de canción gallega”. Y no es la única experiencia que conserva en el recuerdo: “Canté con Julio Iglesias, en el Jardín del Posío, que acababa de ganar en el Festival de Benidorm y acudió a la edición de ese año del Festival de la canción del Miño, que cantamos los dos ‘A Virxe de Guadalupe’”. Ahora prolonga su pasión por la música cada domingo en el santuario de Fátima.

“A mí me invitó don José a venir a cantar en una novena, después estuve en el Orfeón, poco tiempo, y más tarde pasé a Ruada y Coral de Coren -que la llevo yo, aún hoy-”, señala Álvaro Iglesias, cura secularizado y profesor de música retirado, que encontró en el coro de Fátima una familia que se ha prolongado por espacio de 35 años.

Recuerdo

“Quiero hacer una mención especial a Antonio Fernández León, que fue quien llevó la iniciativa cuando estaba aquí. Una vez que don Antonio se fue para A Valenzá, se acordó que quedara yo de director”, señala, aprovechando la ocasión, al tiempo que subraya que “tenemos un amplio repertorio de salmos y canciones, según los diferentes tiempos litúrgicos del año. Nos parece que el canto es parte importantísima de las ceremonias litúrgicas”, apunta al hablar del repertorio de la formación coral.

“Ahora somos 17, al cincuenta por ciento mujeres y hombres. Además de la organista Irma Fernández, que es profesora de música en Celanova. Por la novena de Fátima suele venir Juan José Rumbao”, apunta el director de la coral, que no quiere dejar pasar la oportunidad “para invitar a los feligreses a participar. Los que forman parte de la coral a día de hoy también forman o formaron parte del Orfeón, la Coral de Coren, la Coral del Liceo... Aquí no se trata de hacer un concierto, pero la gente agradece que cantemos en misa”, señala.

Son sólo tres rostros de un grupo de melómanos que encontraron en este coro su espacio ideal.

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