La feria “eXXperimenta en Feminino” celebra su novena edición el próximo viernes 20 de febrero, con el objetivo de seguir promoviendo la divulgación científica y la igualdad en las carreras STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-. El edificio Politécnico acogerá la cita, en la que 150 investigadoras realizarán todo tipo de experimentos. Por la mañana será el turno de los escolares, que vendrán desde 14 centros educativos de la provincia, y ya por la tarde la iniciativa se abrirá a todo el público. Además, a las 16,30 horas está programada la charla “Barbies e robots”, presentada por la divulgadora y química Débora García Bello.

En la presentación de esta cita participaron sus coordinadoras, Alma Gómez, Olga Escudero, Julia Carballo y Nieves Lorenzo, y el vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez. Este último destacó la feria como “unha das actividades estrela” por su carácter concienciativo, aunque admitió que el objetivo es “no tener que hacerla dentro de unos años”, porque eso significará que el fin del “techo de cristal”.

En esta línea, Alma Gómez recordó que esta iniciativa surge toda vez que aunque alrededor del 50% del alumnado universitario es femenino esta cifra es inferior al 30% en las carreras STEM y en titulaciones como Ingeniería Informática está alrededor del 15%.