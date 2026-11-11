Fernanda Trapote, Moza do Magosto 1976: "El magosto siempre ha sido para pandillas y gente joven. Hasta se dormía en el monte"

En noviembre de 1976, el diario La Región relataba, dentro de la agenda de los magostos, premios de cinco mil pesetas a la celebración más enxebre y que el escritor y poeta Ramón María Blanco era el encargado de pronunciar el pregón desde el quiosco de la Alameda.

El alcalde Miguel Riestra celebraba una recepción oficial a la “Moza do Magosto”, Fernanda Trapote, que en aquel momento tenía 17 años. Medio siglo después, Trapote guarda un “recuerdo entrañable” de aquellos magostos, que revive tras volverse a ver en las páginas del diario.

Pregunta. ¿Recuerda cómo fue su elección?

Respuesta. Lo cierto es que no tengo ni idea. El jefe de protocolo del Concello en aquel momento era quien buscaba a las “Mozas do Magosto”. Sé que a mí me lo dijeron, y también a alguien más. Había varias propuestas, y acabaron decidiendo que fuese yo. Me pidieron también que buscara a dos amigas, y allá que nos fuimos las tres.

P. ¿Siguen yendo juntas de magosto?

R. Nos seguimos viendo, pero ya no hacemos magosto. Salimos juntas, comemos de vez en cuando y también, nos vamos por ahí.

En ese en ese momento no piensas más que en lo bien que lo vamos a pasar, en vivir un día estupendo"

P. ¿Y qué supuso su papel como Moza do Magosto?

R. Con 17 años que tenía, la gracia de ser un poco más relevante. En ese momento no piensas más que en lo bien que lo vamos a pasar, en vivir un día estupendo, nada más. También le pusimos un ramo de flores a San Martiño en la catedral, que incluso tuve que subirme a una escalera. Éramos algo irresponsables.

Fernanda Trapote (centro) retratada por La Región como Moza do Magosto en 1976. | La Region

P. ¿Cómo se celebraba entonces el San Martiño?

R. Se celebraba mucho más que ahora. Era mucho más ir al monte en pandillas. Ahora se ha vuelto más familiar, o lo celebras con amigos pero en alguna casa. Ya no es como era antes, que eran mucho más propio de las pandillas, de gente joven ... ahora ya no se celebra así.

P. ¿Perdió algo de pulso la celebración?

R. Sí que es cierto que la celebración, a nivel de fiesta, es mucho más amena ahora, porque se hacen muchas más actividades. Antes eran cuatro gaiteiros y un pasacalles, poco más. Y después se hacía en la Alameda. Se encendía una tremenda hoguera, y la gente iba a por las castañas, y poco más. Pero se iba al monte aunque lloviese, y alguno hasta dormía allí.