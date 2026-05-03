Los Fernández Ramos, familia numerosa en Ourense: “Es algo con lo que has vivido, y te sale replicarlo”

José María Fernández Cobián y Leticia Ramos llegaron a ser familia numerosa no como un plan de vida, sino por una inclinación natural derivada de sus propias raíces. José María es el menor de ocho hermanos y Leticia la mayor de cinco. Esta vivencia previa marcó su deseo de reproducir en su propio hogar la infancia que ambos experimentaron. “Es algo con lo que has vivido toda tu vida, y te sale replicar esas vivencias que has tenido tú”, explica Jose María. “Si has tenido pues una buena experiencia con tus hermanos, pues te gustaría dar eso a tus propios hijos”, añade.

Tenemos los hijos para cuidarlos nosotros... darles tú la educación que tú quieres y que no sea otra persona quien les dé esa educación en los primeros años de su vida"

Actualmente, el matrimonio reside en Ourense con sus cuatro hijos -dos niños y dos niñas- menores de cuatro años. La corta diferencia de edad entre ellos marca un ritmo diario intenso que la pareja define como “movidito”, pero lleno de partes positivas. Aún así, la familia reconoce que “estamos deseando ya dar el siguiente paso y dejar los pañales y los biberones”.

La logística ha sido uno de los mayores desafíos, especialmente en lo que respecta a la movilidad. En apenas cuatro años, han tenido que cambiar de vehículo tres veces hasta encontrar uno con espacio suficiente para tres sillas infantiles y maletero. Además, encontrar una vivienda adecuada supuso buscar entre inmuebles antiguos, ya que la oferta de obra nueva rara vez contempla las dimensiones necesarias para seis personas.

Leticia decidió no trabajar fuera de casa para dedicarse plenamente a la crianza durante estos primeros años. Esta elección responde a una voluntad de no delegar la educación inicial en terceras personas. Como comentan, “al final tenemos los hijos para cuidarlos nosotros... darles tú la educación que tú quieres y que no sea otra persona quien les dé esa educación en los primeros años de su vida”. Tras Londres y Madrid, el matrimonio ha encontrado en Ourense “una ciudad ideal”.