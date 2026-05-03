Festa dos Maios: é a hora do musgo e as coplas en Ourense
Asociacións veciñais, de pais, estudantes e outros colectivos exhiben este domingo as súas mellores creacións tras semanas de intenso traballo. Unha das festas más tradicionais de Ourense encherán as cor as rúas do centro da cidade
Ourense vive hoxe unha das súas festas máis tradicionais: Os Maios. Esta festividade non sería posible sen o traballo incansable de asociacións ou centros educativos que confeccionaron verdadeiras obras de arte e que onte ultimaban os preparativos para desembarcar hoxe na Praza Maior y Praza de Santa Eufemia. Xulio César Iglesias, da Asociación Xuvenil Amencer, destaca que este ano traballaron en dúas creacións. Unha delas foi realizada mediante técnicas creativas como a papiroflexia, mentres que a outra segue unha liña máis tradicional, elaborada con materiais clásicos. Iglesias subliña o valor desta tradición para a identidade local, afirmando que “a nós gústanos moito potenciar as festas populares nosas”. Para el, a satisfacción vai máis alá dun posible galardón, sinalando que “o mellor premio vai ser a visita da xente e ver os rapaces desfrutando” dunha tradición “moi de Ourense”.
“namorounos a todos desde o primeiro momento”
Por outro lado, David Gesto resalta o traballo da Asociación Cultural Andén Primeiro como un labor de equipo minucioso e ambicioso que involucrou a unhas sete persoas durante meses de traballo intenso. Sobre o seu maio creativo poboado de biosbardos, que naceu como un “capricho destes que se nos meteu nas testas e plantexamos o proxecto ao principio”, destaca a súa complexidade técnica e o seu afastamento do convencional. O local da asociación dedicou horas a detalles artesanais en madeira que decoran a base, incluíndo varandas, mobles e incluso reloxos de precisión manual. Gesto comenta con orgullo que a obra “namorounos a todos desde o primeiro momento” e que o nivel de detalle chegou ao punto de incorporar elementos curiosos como un televisor, aproveitando que a estrutura dispón dunha antena na parte superior, o que xerou gran expectación.
“O que máis lles gusta aos rapaces, aos pequenos, é coser o musgo á tea de saco que vai na estrutura do maio”
Desde o ámbito educativo, pais e alumnos de quinto de primaria do CEIP Irmáns Villar achegan o compoñente familiar e pedagóxico á festividade. Marta María Rey Vila explica que a súa participación conta cunhas dez familias e preto de corenta persoas en total. Os escolares participaron activamente en todo o proceso. Rey Vila destaca que “o que máis lles gusta aos rapaces, aos pequenos, é coser o musgo á tea de saco que vai na estrutura do maio”. Esta actividade non só preserva a técnica, senón que fomenta que os alumnos compartan tempo fóra do horario escolar, pois, segundo indica a representante, “está facendo que se unan, que se coñezan e que compartan tempo doutra maneira”.
Como marca a tradición, nesta xornada as coplas non poden faltar. Sobre isto, Xulio César Iglesias é rotundo: “Se hai maio, ten que haber coplas”. A cidade encherase de arte con aroma a musgo e versos cargados de humor.
A páxina web de La Región retransmitirá en vivo o evento a partir das 11,30 horas.
