Vídeo | Revuelo y sorpresa en Ourense: "¡Hay jabalíes en la calle!"

Los jabalíes han regresado a las calles de Ourense. Tras protagonizar varios episodios durante el verano, estos animales se han dejado ver por la avenida Buenos Aires, creando gran revuelo entre los vecinos. Los clientes de la cafetería Prisma se han visto sorprendidos por este suceso tras el aviso de la camarera: “¡Hay jabalíes en la calle, hay jabalíes en la calle!”.

Las personas que estaban en ese momento en el bar salieron de inmediato para poder presenciar la escena y grabar esa peculiar estampa. Sin embargo, no duró mucho, ya que poco después los animales se asustaron y se fueron “avenida arriba por el medio de la carretera”, según comenta uno de los testigos.

“El bar estaba lleno viendo el partido y los clientes salieron en estampida a verlos y grabar”, afirman desde la zona, añadiendo que los jabalíes no eran adultos y parecían desorientados y asustados. Aseguran que “salieron corriendo cuando se les acercó una persona que subía por la acera” e interrumpieron la carretera a su paso. Los conductores tuvieron que reducir la velocidad y extremar la precaución ante el miedo de chocar con alguno de los ejemplares.