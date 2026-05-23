Galería | El Ouren Sound vuelve a vibrar con las actuaciones

El segundo día del Ouren Sound comenzó bajo la lluvia pero eso no impidió a los asistentes disfrutar y cantar a todo pulmón las canciones de Duncan Dhu, Marlon o La M.O.D.A. En una edición llena de diversión y música

El segundo día del Ouren Sound 2026 tuvo a Ducan Dhu, Marlon o La M.O.D.A como protagonistas sobre el escenario. Los asistentes escucharon a sus artistas favoritos bajo los paraguas en las primeras canciones.

Después el sol volvió a brillar para hacer vibrar a todos los presentes en el campo de fútbol del Parque Tecnolóxico, donde por momentos los artistas se mezclaron con ellos, por ejemplo Marlon que acabó cantando entre el público.