Fiscalía renuncia a recurrir ante el Supremo el archivo de la causa contra Jácome, pero lo hará la acusación particular

La Fiscalía ha adelantado que no recurrirá ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa que investigaba al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación, mientras que la acusación particular ha avanzado que sí presentará un recurso de casación al considerar que el asunto "debe ir a juicio".

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Fiscal, así como el abogado de la acusación particular consultado este lunes, quien ha mostrado su desacuerdo con la resolución judicial y ha insistido en que el procedimiento "debe ir a juicio".

La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Ourense ordenase el archivo de la causa abierta contra el regidor ourensano por una presunta prevaricación al no haber solicitado la compatibilidad necesaria para compaginar el ejercicio de la Alcaldía con sus actividades privadas. El tribunal entiende que, en todo caso, el supuesto "resultaría propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido", por lo que no aprecia recorrido en la vía penal.

En un primer momento, la Fiscalía solicitaba para Jácome una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por su parte, la acusación particular reclamaba once años de prisión al atribuirle presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación. Ahora, tras el archivo acordado por la Audiencia Provincial, únicamente la acusación particular mantendrá viva la causa con la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo.