Noche de estrellas

España brilló. Argentina palideció. Contra la selección gala se repitió el mismo guion: dominio de juego y de ocasiones. No fue un azar, sino fruto de un trabajo duro y constante, que culminó en un triunfo merecido en la segunda parte de la prórroga.

En otro encuentro más, La Roja ha demostrado que, incluso con el calor apretando, es un equipo competitivo difícil de superar.

El país entero vivió una unión que resulta difícil de encontrar en nuestras instituciones públicas. La ilusión de millones de jóvenes, y no tan jóvenes, tuvo su recompensa con la segunda estrella.

Fue una noche mágica en la que el colectivo futbolístico y la afición vieron cómo un país, a pesar de sus problemas sociales, es capaz de unirse en un mismo propósito.

Ojalá existiera la misma ilusión para sacar a este territorio de las demandas acumuladas de sus ciudadanos. El fútbol triunfa. La política, en cambio, guarda silencio, mientras una generación de jóvenes deportistas recuerda el tiki-taka, donde cuenta el conjunto y no el político de turno. Clases magistrales deportivas, frente a unos líderes políticos de constante protagonismo y suspenso. Unos al podio, los segundos al rincón de pensar.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)