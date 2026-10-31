Las floristerías de Ourense duplican sus plantillas por Fieles Difuntos

Las floristerías ourensanas viven estos días una de sus semanas de mayor actividad de todo el año. La campaña de Difuntos ha acelerado el ritmo en los negocios de la ciudad y el epicentro de las ventas se sitúa, como manda la tradición, en la Plaza de Abastos, donde la actividad comercial no ha dejado de aumentar a medida que se acerca el 1 de noviembre.

Detrás de este movimiento hay semanas de trabajo previo. “Los pedidos de centros naturales los empezamos a recibir desde el 15 de octubre, hasta el 25 más o menos”, explica Miguel Ramiro, de Xaraiba Arte Floral, quien señala que estos días es cuando se concentra el grueso de las compras directas: “El ajetreo de verdad empezó el miércoles y no pararemos hasta el propio día 1”

Para atender esta avalancha de encargos, las floristerías se ven en cierto modo obligadas a reforzar sus equipos. “Normalmente duplicamos la plantilla para poder atender a la gente”, asegura Ramiro, que apunta: “No se trata solo de vender, la elaboración de los centros requiere tiempo”.

Las perspectivas del sector son favorables, ayudadas por el buen tiempo. “El tiempo nos acompaña, la flor es de alta calidad y la gente se anima, que es lo importante”, destaca el florista, aunque reconoce que, pese a la importancia de la campaña, “tampoco te soluciona mucho el problema; es una cosa más”, haciendo referencia a la crisis que atraviesa el sector.

Las tendencias

A este despliegue se suma Viveiros Alecrín, que organiza la recogida mediante reservas anticipadas. “Nuestra campaña empezó hace diez días y la demanda de flores se ha mantenido más o menos igual que en otros años”, indica Ana Ramiro, empleada del establecimiento.

Entre las preferencias de los compradores, principalmente gente mayor, destaca “la gran demanda por parte de nuestros clientes en estas fechas de crisantemos, una variedad que luce mucho y dura bastante tiempo”. En esta campaña de Difuntos, “la flor fresca y los centros ya hechos son los productos estrella, con la rosa roja como flor predominante”, mientras que “la flor de pompón, protagonista en años anteriores, está bajando en preferencias”. Además, asoman novedades como “cestas o centros de plantas para llevar en la propia fecha”.

En cuanto a las costumbres, la clientela suele mantenerse fiel a lo de siempre. “El consumidor que es de planta es de planta, y el que es de centro es de centro”, resume Ramiro. Lo habitual es comprar la planta viva con antelación para que aguante más tiempo en el cementerio y dejar el centro de flor cortada para el día de la visita, logrando que la sepultura quede decorada durante semanas.