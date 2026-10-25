A Follateira abre las castañas

Las dos carpas de A Follateira reunieron a más de 600 personas en la comida popular de ayer

Una de las celebraciones que mejor representa la idiosincrasia de la provincia ya está aquí. Las primeras castañas de la temporada se degustaron en A Follateira, barrio que dio ayer el pistoletazo de salida a los magostos ourensanos, con una fiesta multitudinaria que se alargó durante todo el día.

Un grupo de vecinos del barrio decidió recuperar el año pasado su magosto tradicional de toda la vida, que llevaba “xa 15 ou 20 anos sin facerse”, como apuntó Juan Santás, el presidente de la comisión de fiestas de A Follateira, formada para el impulso de sus fiestas locales. “Deixáronse de facer as festas e agora nós, que somos fillos de moita xente que as fixo, somos un grupo de oito amigos que fixemos unha comisión de festas para recuperar todas a festas do barrio”, destacó Diego Álvarez, miembro del grupo.

El gran atractivo de la jornada fue el multitudinario “xantar popular” celebrado en el parque interior de la avenida Otero Pedrayo, con buenas raciones de empanada, oreja, morro , chorizo y, como no, churrasco, con una asistencia de récord. En la edición anterior acudieron 520 personas y en esta ya se saltó a 630, con una participación masiva de los residentes y una gran cantidad de visitantes. “É moi bonito darlle esta alegría a xente do barrio, estamos pegando un impulso a zona que había anos que non tiña”, resaltó el presidente de la comisión, que reconoció que plantean una feira artesanal para navidad para realzar la vida en A Follateira.

Relacionado El retraso en la llegada del tiempo de otoño reduce la calidad de la castaña en Ourense

Feria artesanal

Las castañas y el churrasco no fueron los únicos protagonistas de este sábado, ya que la jornada festiva arrancó más temprano, a las 11,00 horas con la primera Feira Artesanal A Follateira, en los jardines de la avenida Otero Pedrayo.

Los vecinos de A Follateira recuperaron su banda de gaitas | Lucía Otero

Allí, se reunieron cerca de una treintena de puestos de todo tipo con una gran variedad de productos locales y de artesanía, desde joyas realizadas a mano, ropa, cosmética natural o también puestos navideños hasta opciones gastronómicas y de alcoholes realizados artesanalmente, con ofertas de mieles y mermeladas locales, gran variedad de quesos e incluso gofres. Esta novedosa feria fue un auténtico éxito, con centenares de visitantes tanto de mañana como de tarde -incluso que no acudieron a la comida popular-, aprovechando el soleado día.

Además, en este magosto también hubo sorteos variados, entretenimientos para niños y una gran oferta musical, con la actuación de un trío, de una banda de gaitas -también recuperada de la asociación de vecinos- y de un DJ que alargó la fiesta hasta pasadas las dos de la madrugada.