Fran Caramés, el ourensano que regala “segundas oportunidades” en hospitales africanos: "Lo más importante de vuelta es valorar lo que tenemos, la sanidad universal y pública"

Fran Caramés siempre tuvo claro su propósito. Desde que tenía 18 años y cursaba la carrera de Medicina, soñaba con participar en misiones humanitarias. Hoy, aquel sueño no solo se ha cumplido, sino que se ha convertido en un proyecto vital y ambicioso que repite cada verano, desde hace tres años.

Este urólogo ourensano, que ejerce profesionalmente en el Hospital Lucus Augusti y en Quironsalud en Lugo, acaba de regresar de coordinar una misión de la ONG SurgForAll (SFA) en el Sant Joseph Catholic Hospital, ubicado en Monrovia, capital de Liberia.

Durante siete días han podido atender a pacientes, llevando a cabo un total de 36 cirugías con éxito. “Le damos una segunda oportunidad a la gente de allí para que puedan vivir más tiempo, con mayor calidad de vida”, celebra Fran, señalando que por primera vez incluyeron el uso del láser para patología litiásica. Además, ayudan a formar a profesionales locales.

El urólogo ourensano atendiendo a uno de los pacientes.

El año pasado estuvo realizando una misión similar en Camerún. El “contraste” que existe entre estos países y España es lo que más le llama a este urólogo para seguir participando en este tipo de proyectos. “Lo más importante de vuelta es valorar lo que tenemos, la sanidad universal y pública, y los medios para llevar a cabo la práctica de la medicina”, resalta, pensando ya en el próximo verano. “Ya lo estamos organizando, porque requiere mucha preparación, esperamos poder llevar la cirugía laparoscópica”, explica e indica que el objetivo es que Liberia “disponga de un servicio de urología moderno, estable y capaz de responder a las necesidades de su población”.