Enfundados en trajes de visibilidad amarillos y protegidos de la lluvia y el viento con chubasqueros, los ecovigilantes de Franciscanas regresaron un año más a Montealegre para limpiar la zona de los residuos que dejó el Magosto.

Gonzalo Sánchez, más conocido como Lalo, coordinó la expedición conformada por alumnos del Divina Pastora y que contó con la colaboración de la asociación Amigas da Terra. La comitiva inició la marcha desde la escuela, ubicada en rúa Cardenal Quevedo. A paso ligero y cantando canciones de marcha los ecovigilantes recorrieron más de cuatro kilómetros bajo un cielo cada vez más encapotado.

Al llegar al monte comenzaron a caer las primeras gotas de lo que sería una jornada pasada por agua. Lo que no cayó fue el ánimo de los jóvenes, quienes, diligentemente, se pusieron manos a la obra, limpiando Montealegre. Cuando finalizó su encomiable labor, el espacio natural estaba irreconocible. Los residuos que contaminaban el monte desaparecieron, sustituidos por una vista que era un regalo a los ojos, a pesar de la lluvia incesante.

Los ecovigilantes al comenzar la jornada | José Paz

Kilos de residuos

Al finalizar la labor, Lalo Sánchez hizo recuento de lo que él denominó “la pesca”: “Este año bastante bien. Ayer ya vinimos algunos compañeros de avanzadilla, por lo que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Hoy fue fácil, aunque eso también se agradece. Hemos tenido años en los que alcanzamos los mil kilos de desechos. En esta ocasión, debido a la lluvia, subió menos gente”.

Una fracción de los residuos limpiados | S.L.

Por su parte, Amigas da Terra, asociación que ya había colaborado previamente con ecovigilantes, acompañó una vez más a los pequeños, ayudándoles durante el trabajo y ofreciendo un taller de clasificación de residuos al acabar la limpieza. “É moi importante que os alumnos sepan a procedencia dos residuos, as marcas más frecuentes e como debe reciclarse cada producto”, explicó Artai Fontaina, miembro de la asociación, quien era la primera vez que acompañaba a los ecovigilantes a Montealegre. Mientras, María Duarte, coordinadora de Amigas da Terra en la actividad, hacía inventario de los residuos: “Debemos ter máis de setenta kilos de lixo, inda que en volúmen abultan moito máis”. La asociación explicó en su taller la importancia de ponerle freno a la contaminación inconciente: “O primeiro que detectamos é que a metade do lixo son botellas e latas de bebidas, a maioría alcoholicas. Levamos moito tempo pedindo que chege a España un modelo de recicláxe similar ao sistema de depósito alemán”.