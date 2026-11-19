El escuadrón que limpia lo que otros ensucian en Montealegre
LIMPIEZA
Los alumnos del colegio Divina Pastora regresan un año más a Montealegre para retirar las decenas de kilos de residuos tirados durante el Magosto que dejó el monte como un vertedero. Después de una tarde pasada por agua en la que recogieron más de setenta kilos el monte ourensano recuperó su lustre característico.
Enfundados en trajes de visibilidad amarillos y protegidos de la lluvia y el viento con chubasqueros, los ecovigilantes de Franciscanas regresaron un año más a Montealegre para limpiar la zona de los residuos que dejó el Magosto.
Gonzalo Sánchez, más conocido como Lalo, coordinó la expedición conformada por alumnos del Divina Pastora y que contó con la colaboración de la asociación Amigas da Terra. La comitiva inició la marcha desde la escuela, ubicada en rúa Cardenal Quevedo. A paso ligero y cantando canciones de marcha los ecovigilantes recorrieron más de cuatro kilómetros bajo un cielo cada vez más encapotado.
Al llegar al monte comenzaron a caer las primeras gotas de lo que sería una jornada pasada por agua. Lo que no cayó fue el ánimo de los jóvenes, quienes, diligentemente, se pusieron manos a la obra, limpiando Montealegre. Cuando finalizó su encomiable labor, el espacio natural estaba irreconocible. Los residuos que contaminaban el monte desaparecieron, sustituidos por una vista que era un regalo a los ojos, a pesar de la lluvia incesante.
Kilos de residuos
Al finalizar la labor, Lalo Sánchez hizo recuento de lo que él denominó “la pesca”: “Este año bastante bien. Ayer ya vinimos algunos compañeros de avanzadilla, por lo que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Hoy fue fácil, aunque eso también se agradece. Hemos tenido años en los que alcanzamos los mil kilos de desechos. En esta ocasión, debido a la lluvia, subió menos gente”.
Por su parte, Amigas da Terra, asociación que ya había colaborado previamente con ecovigilantes, acompañó una vez más a los pequeños, ayudándoles durante el trabajo y ofreciendo un taller de clasificación de residuos al acabar la limpieza. “É moi importante que os alumnos sepan a procedencia dos residuos, as marcas más frecuentes e como debe reciclarse cada producto”, explicó Artai Fontaina, miembro de la asociación, quien era la primera vez que acompañaba a los ecovigilantes a Montealegre. Mientras, María Duarte, coordinadora de Amigas da Terra en la actividad, hacía inventario de los residuos: “Debemos ter máis de setenta kilos de lixo, inda que en volúmen abultan moito máis”. La asociación explicó en su taller la importancia de ponerle freno a la contaminación inconciente: “O primeiro que detectamos é que a metade do lixo son botellas e latas de bebidas, a maioría alcoholicas. Levamos moito tempo pedindo que chege a España un modelo de recicláxe similar ao sistema de depósito alemán”.
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