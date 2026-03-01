Día 1 de Ángel Feijóo Mirón al mando de la Catedral de Ourense

El nuevo deán de la Catedral de Ourense, Ángel Feijóo Mirón en el acto de toma de posesión del cargo

La Catedral de San Martiño celebró este sábado un acto solemne para recibir a su nuevo deán-presidente, Ángel Feijóo Mirón, así como a los nuevos canónigos, José Gallego Borrajo y Pablo César González Carballo. También se aprovechó para homenajear a José Pérez Domínguez, quien hasta hora había sido el deán del cabildo durante 12 años.

La celebración arrancó a las 11,15 horas con la llegada del obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, al templo, que procedió con el rezo litúrgico antes del rito de la toma de posesión de los nuevos canónigos.

Tras la lectura de los decretos de nombramiento del nuevo deán y los nuevos capitulares, por parte del canciller secretario, el obispo volvió a tomar la palabra, rogando a los nuevos canónigos que “se haga la catequesis oportuna a los fieles, para que descubran la importancia de participar en aquellos actos litúrgicos más representativos que sean celebrados por el presbiterio de esta iglesia y de las demás parroquias de la ciudad”.

Leonardo Lemos también destacó que “la Catedral debe ser profundamente pastoral y espiritual, aunque sin cerrarse a la cultura, porque por medio de ella se abre también una puerta a la nueva tarea evangelizadora”, por lo que clamó por la promoción de las expresiones históricas y artísticas que magnifican este templo.

En su discurso, el prelado también anunció la creación de una nueva alianza: “En los próximos días, firmaré el decreto de la creación de la Unidad de Atención Pastoral Ourense Centro, que estará conformada por esta Catedral-Basílica, la Iglesia de Santa María Madre, la parroquia de la Santísima Trinidad, y las dos parroquias del centro de la ciudad, de Santo Eufemia”.

Honores a los nuevos capitulares | José Paz

Posteriormente, Feijóo Mirón, Gallego Borrajo y González Carballo realizaron un juramento conjunto y a las 12,20 horas, bajo la fe del canciller-secretario, los tres tomaron oficialmente posesión de sus nuevos cargos.

El nuevo deán de la Catedral resaltó el templo como “señal de la fe de nuestros antepasados, que debe de seguir siendo luz para las iglesias de esta diócesis”.

Además, Feijóo Mirón agradeció la “dedicación, cercanía y amistad” del deán saliente, al que la Asociación de Amigos de la Catedral le homenajeó con un obsequio, que José Pérez recibió con emoción.