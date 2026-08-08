Tito, Catuxa, Pompón, Nala y Misifu.
Tito, Catuxa, Pompón, Nala y Misifu. | La Región

Galería | Un álbum lleno de bigotes y ronroneos para el Día del Gato

GATOS DE OURENSE

El Día del Gato sirve para concienciar de la responsabilidad que supone tener a este animal como mascota, pero también para presumir de gato. Estas son algunas de las fotos de gatos que los lectores de La Región han remitido a laregion.es a través de las redes sociales. ¿Con cuál te quedarías? Estás a tiempo de enviar tu foto

El Día Mundial del Gato se celebra el 8 de agosto salvo en algunos países. Esta fecha coincide con el verano, período en el que se detectan más abandonos de mascotas. Es una fecha marcada en el calendario desde hace relativamente poco. Fue en 2002 cuando se fijó este día para destacar su fidelidad y compañía, así como para poner el foco en las responsabilidades que supone tener un gato como mascota.

  • Promover la adopción responsable: Miles de gatos viven en refugios o en la calle; estas jornadas visibilizan la importancia de darles un hogar seguro. Además de que en verano es cuando más abandonos de mascotas se producen en España. Tener una mascota es un compromiso.
  • Concientización sobre la esterilización: Reducir la sobrepoblación felina y el abandono es uno de los objetivos clave de las organizaciones protectoras.
  • Salud y cuidados: Educar a los tutores sobre vacunación, desparasitación, nutrición adecuada y la importancia del enriquecimiento ambiental en casa.

Estas son algunas de las fotos de los gatos de los lectores de La Región, ¿con cuál te quedarías?

Bimba y Baloo
1/38 Bimba y Baloo | La Región
(Los nombres están sobre los gatos)
2/38 Carmelita, Dobby, Oreo y DaVinci. | La Región
Anakin Evaristo
3/38 Anakin Evaristo | La Región
Bali
4/38 Bali | La Región
Blanquita
5/38 Blanquita | La Región
Boris
6/38 Boris | La Región
Cheeto
7/38 Cheeto | La Región
Caramelo
8/38 Caramelo | La Región
Chalito
9/38 Chalito | La Región
Conchi
10/38 Conchi | La Región
Khalessi
11/38 Khalessi | La Región
Elvis
12/38 Elvis | La Región
Garfield
13/38 Garfield | La Región
Juanito y Carbón
14/38 Juanito y Carbón | La Región
Gatito
15/38 Gatito | La Región
Leo y Mica
16/38 Leo y Mica | La Región
Mango y Kiwi
17/38 Mango y Kiwi | La Región
Kitty y Rabito
18/38 Kitty y Rabito | La Región
Leo y Charlie
19/38 Leo y Charlie | La Región
Mía y Linda
20/38 Mía y Linda | La Región
Neko
21/38 Neko | La Región
Negro, Hughie y Cleo
22/38 Negro, Hughie y Cleo | La Región
Mica
23/38 Mica | La Región
Morgana
24/38 Morgana | La Región
Miki
25/38 Miki | La Región
Pachy
26/38 Pachy | La Región
Oreo 2
27/38 Oreo 2 | La Región
Pulga
28/38 Pulga | La Región
Pipa
29/38 Pipa | La Región
Roma
30/38 Roma | La Región
Thor 2
31/38 Thor 2 | La Región
Rosco
32/38 Rosco | La Región
Trufa
33/38 Trufa | La Región
Thor
34/38 Thor | La Región
Sugus
35/38 Sugus | La Región
Whisky
36/38 Whisky | La Región
Yaki
37/38 Yaki | La Región
Wifi
38/38 Wifi | La Región

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