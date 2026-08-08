Galería | Un álbum lleno de bigotes y ronroneos para el Día del Gato

El Día del Gato sirve para concienciar de la responsabilidad que supone tener a este animal como mascota, pero también para presumir de gato. Estas son algunas de las fotos de gatos que los lectores de La Región han remitido a laregion.es a través de las redes sociales. ¿Con cuál te quedarías? Estás a tiempo de enviar tu foto

El Día Mundial del Gato se celebra el 8 de agosto salvo en algunos países. Esta fecha coincide con el verano, período en el que se detectan más abandonos de mascotas. Es una fecha marcada en el calendario desde hace relativamente poco. Fue en 2002 cuando se fijó este día para destacar su fidelidad y compañía, así como para poner el foco en las responsabilidades que supone tener un gato como mascota.

Promover la adopción responsable : Miles de gatos viven en refugios o en la calle; estas jornadas visibilizan la importancia de darles un hogar seguro. Además de que en verano es cuando más abandonos de mascotas se producen en España. Tener una mascota es un compromiso.

Concientización sobre la esterilización: Reducir la sobrepoblación felina y el abandono es uno de los objetivos clave de las organizaciones protectoras.

Salud y cuidados: Educar a los tutores sobre vacunación, desparasitación, nutrición adecuada y la importancia del enriquecimiento ambiental en casa.

Estas son algunas de las fotos de los gatos de los lectores de La Región, ¿con cuál te quedarías?