Galería | Un álbum lleno de bigotes y ronroneos para el Día del Gato

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GATOS DE OURENSE
El Día Mundial del Gato se celebra el 8 de agosto salvo en algunos países. Esta fecha coincide con el verano, período en el que se detectan más abandonos de mascotas. Es una fecha marcada en el calendario desde hace relativamente poco. Fue en 2002 cuando se fijó este día para destacar su fidelidad y compañía, así como para poner el foco en las responsabilidades que supone tener un gato como mascota.
Estas son algunas de las fotos de los gatos de los lectores de La Región, ¿con cuál te quedarías?
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