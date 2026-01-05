MINUTO A MINUTO
Los Reyes Magos saludan a las familias ourensanas.
Los Reyes Magos saludan a las familias ourensanas. | Miguel Ángel

Galería | Fantasía, caramelos y tractores en la Cabalgata de los Reyes Magos de Ourense

UN DÍA LLENO DE ILUSIÓN

La Cabalgata de los Reyes Magos volvió a recorrer las calles de Ourense transportando alegría y congregando a cientos de familias

La Región
La Región

Publicado: 05 ene 2026 - 20:07 Actualizado: 06 ene 2026 - 00:19

El protocolo de bienvenida a Sus Majestades de Oriente exigía sonrisas. La etiqueta para la ocasión fue de manos abiertas para recibir los caramelos. En Ourense, los Reyes Magos, cumpliendo una estricta ruta, recorrieron el trayecto que inició en la estación de tren y culminó en la Plaza Mayor, hasta donde su amplio cortejo los acompañó.

En Progreso, a la comitiva mágica se le adicionó una representación nunca antes vista en la historia universal de las cabalgatas: los tractores

Una vez en Progreso, a la comitiva mágica se le adicionó una representación nunca antes vista en la historia universal de las cabalgatas: los tractores. Las máquinas desde hace días aparcadas en el centro de la ciudad por una huelga, fueron representadas en esta procesión sin igual, ataviadas con luces y haciendo sonar bocinas cuya respuesta fueron los aplausos de los ourensanos; pues, muchas veces, la magia también va acompañada del sentido común, aunque no por ello la alegre solemnidad dejó de estar presente.

Los primeros guardias de la cabalgata, portando banderas, precedieron a la música de panderetas y tambores a ritmo de “Si estalla el mundo, será porque te amo”, y justamente una detonación de júbilo, cuya onda expansiva abarcó toda la avenida Progreso, se mantuvo mientras duró el desfile. Entonces llegó el lanzamiento de caramelos con el arribo de los bomberos, quienes momentáneamente pusieron en descanso su labor de apagafuegos para encender, con sus destellos en forma de dulces, la más tierna y benigna de las llamas: la ilusión de los niños.

El distinguido séquito, lleno de maravillas, también tuvo una representación espacial

Faltaba mucho para que los portadores de oro, incienso y mirra trajeran con su paso la bienaventuranza. Antes de que los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar fueran exclamados a viva voz, transitaron una carroza marina, una legión romana a paso marcial, una representación del Polo Norte, muñecos luminiscentes en forma de humanos y caballos que se acercaron a los niños, para quienes la baja temperatura parecía inexistente. Progreso, transformado en un escenario horizontal, también abrió filas para el paso de mercaderes orientales, payasos, zancudos y fantásticas mariposas sobre patines. El distinguido séquito, lleno de maravillas, también tuvo una representación espacial: un sistema solar cuya fuerza de atracción eran las voces de los niños que reconocían los planetas.

Pero la retaguardia no podía quedar desprotegida: soldados de caramelos custodiaban el flanco trasero de los Reyes

¡Y por fin llegaron los Reyes! Con paso regio sobre camellos y acompañados por sus pajes, saludaron con distinguida placidez. A sus orientales altezas correspondían llamados simultáneos y quién sabe si entre ellos había alguna petición todavía no hecha en papel. Pero la retaguardia no podía quedar desprotegida: soldados de caramelos custodiaban el flanco trasero de los Reyes y, como cierre, una representación de juegos electrónicos también hizo acto de presencia, demostrando que la tradición y lo moderno van de la mano cuando se trata de una ocasión como esta. Una vez llegados a su destino, y descansando los camellos sobre la paja, la siempre inclinada Plaza Mayor pareció hacer una reverencia más ante Sus Majestades.

Los reyes Magos saliendo de la Estación.
1/22 Los reyes Magos saliendo de la Estación. / Miguel Ángel
Algunos niños quisieron entregarles sus cartas personalmente a los Reyes.
2/22 Algunos niños quisieron entregarles sus cartas personalmente a los Reyes. / Miguel Ángel
No solo los niños esperaban con alegría la llegada de los Reyes Magos.
3/22 No solo los niños esperaban con alegría la llegada de los Reyes Magos. / Miguel Ángel
Los niños querían una foto con los Reyes Magos.
4/22 Los niños querían una foto con los Reyes Magos. / Miguel Ángel
Los camellos estuvieron presente este año.
5/22 Los camellos estuvieron presente este año. / Miguel Ángel
La Cabalgata contó con músca en directo y enormes efectos especiales.
6/22 La Cabalgata contó con músca en directo y efectos especiales. / Miguel Ángel
Los legionarios romanos se integraron al desfile.
7/22 Los legionarios romanos se integraron al desfile. / Miguel Ángel
Una vez montados en los camellos, los Reyes Magos emprendieron su camino hasta la Plaza Mayor.
8/22 Una vez montados en los camellos, los Reyes Magos emprendieron su camino hasta la Plaza Mayor. / Miguel Ángel
Los niños ourensanos en primera fila.
9/22 Los niños ourensanos en primera fila. / Miguel Ángel
El desfile a su paso por el Puente Romano.
10/22 El desfile a su paso por el Puente Romano. / Miguel Ángel
Los tractores iluminaron el desfile.
11/22 Los tractores participaron activamente el desfile. / Miguel Ángel
IMG_8798.JPG
12/22 La multitud esperaba con ansia los dulces que anualmente se distribuyen. / Miguel Ángel
IMG_8800.JPG
13/22 Los tractores fueron parte importante del desfile. / Miguel Ángel
IMG_8799 (1).JPG
14/22 La música también formó parte de la Cabalgata, incluido los efectos especiales. / Miguel Ángel
IMG_8795.JPG
15/22 Los habituales muñecos inflables también estuvieron presentes. / Miguel Ángel
IMG_8796.JPG
16/22 Los personajes del desfile interactuaron con las familias. / Miguel Ángel
IMG_8793.JPG
17/22 Los camellos volvieron a ser parte del desfile de la ciudad. / Miguel Ángel
IMG_8797.JPG
18/22 Vestirse con luces es una forma de compartir el espíritu de la fecha. / Miguel Ángel
Los reyes Magos en la Plaza Mayor.
19/22 Los reyes Magos en la Plaza Mayor. / Miguel Ángel
Los niños hicieron su propio Belén.
20/22 Los niños hicieron su propio Belén. / Miguel Ángel
Los Reyes saludan a la multitud.
21/22 Los Reyes saludan a la multitud. / Miguel Ángel
FInalmente los Reyes Magos llegan al Belén y entregan los regalos a la representación del Niño Jesús.
22/22 FInalmente los Reyes Magos llegan al Belén y entregan los regalos a la representación del Niño Jesús. / Miguel Ángel

