Galería | Atasco monumental en Ourense: la vuelta ciclista se suma a las obras y el movimiento propio de los viernes

Las principales calles de la ciudad de Ourense se vieron afectadas por las obras, la salida de colegios o el paso de una vuelta ciclista provocando un viernes de atasco y caos en la ciudad de Ourense

El caos vial se hizo presente en la ciudad de Ourense. Este viernes, 17 de abril, desde el mediodía circular por las calles de la ciudad requirió de paciencia. Con muchas zonas como la Avenida Portugal en obras o la calle del Paseo la circulación ya era más lenta de lo habitual.

A esta situación se le suma la salida de colegios e inicio del fin de semana, como es habitual cada viernes en época escolar. Además, la ciudad se paralizó por el paso de la vuelta ciclista "O Gran Camiño" por medio de la ciudad provocando cortes en arterías viales de la ciudad como Progreso, Pardo de Cela y la N-120.

Todo esto provocó que circular un caos y tráfico vial en la ciudad. Incluso la Policía Local tuvo que tomar los datos de algunos conductores faltos de paciencia que se saltaron las restricciones en la calle del Progreso cruzándolo antes incluso que el pelotón ciclista.