EDITORIAL
No son las borrascas, son los ministros
Los atascos y tráfico pusieron a prueba la paciencia de los ourensanos.
Los atascos y tráfico pusieron a prueba la paciencia de los ourensanos. | La Región

Galería | Atasco monumental en Ourense: la vuelta ciclista se suma a las obras y el movimiento propio de los viernes

TRÁFICO INTENSO

Las principales calles de la ciudad de Ourense se vieron afectadas por las obras, la salida de colegios o el paso de una vuelta ciclista provocando un viernes de atasco y caos en la ciudad de Ourense

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Publicado: 17 abr 2026 - 13:58 Actualizado: 17 abr 2026 - 14:46

El caos vial se hizo presente en la ciudad de Ourense. Este viernes, 17 de abril, desde el mediodía circular por las calles de la ciudad requirió de paciencia. Con muchas zonas como la Avenida Portugal en obras o la calle del Paseo la circulación ya era más lenta de lo habitual.

A esta situación se le suma la salida de colegios e inicio del fin de semana, como es habitual cada viernes en época escolar. Además, la ciudad se paralizó por el paso de la vuelta ciclista "O Gran Camiño" por medio de la ciudad provocando cortes en arterías viales de la ciudad como Progreso, Pardo de Cela y la N-120.

Todo esto provocó que circular un caos y tráfico vial en la ciudad. Incluso la Policía Local tuvo que tomar los datos de algunos conductores faltos de paciencia que se saltaron las restricciones en la calle del Progreso cruzándolo antes incluso que el pelotón ciclista.

Galería | Obras, inicio de fin de semana y vuelta ciclista crean caos vial en Ourense
1/11 La calle Remedios con los coches avanzando muy lentamente. | La Región
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2/11 La calle Dalí muy congestionada de vehículos por el caos vial. | La Región
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3/11 Acceso a calle Paseo desde los juzgados parado por el intenso tráfico. | La Región
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4/11 Circulación parada entre las calles Velázquez y Dalí en la ciudad. | La Región
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5/11 El tráfico en Avenida de la Habana. | La Región
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6/11 Las principales calles de la ciudad llenas de coches por el tráfico y cortes viales. | La Región
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7/11 El tráfico muy presente en Ourense durante el viernes por las obras en la ciudad. | La Región
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8/11 La N-120 con una larga fila de coches avanzando lentamente. | La Región
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9/11 Mucho tráfico durante gran parte del mediodía en Ourense. | La Región
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10/11 Las rotondas de la ciudad se llenaron de coches generando mucho tráfico y atascos en viernes. | La Región
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11/11 Calle Ervedelo muy afectada por los cortes viales y tráfico de la ciudad. | La Región

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