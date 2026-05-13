Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
VISITA A MEDIOS LOCALES
Una visita formativa permite a los usuarios de la Residencia de Santa Cruz de Arrabaldo conocer desde dentro el funcionamiento de un periódico y una televisión local
Seis personas con dependencia de la Residencia de Santa Cruz de Arrabaldo, acompañadas por dos monitores, visitaron este martes las instalaciones de La Región y Telemiño para conocer de cerca cómo funcionan los medios de comunicación.
La jornada comenzó en la redacción del periódico, donde los profesionales explicaron el proceso de creación y difusión de las noticias, desde su detección hasta su publicación.
Después, el grupo se trasladó a la televisión, donde descubrieron el trabajo en estudio, la producción de programas y el uso de cámaras, sonido e iluminación, en una experiencia formativa y participativa.
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