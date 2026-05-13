EN DIRECTO
Procesión de las Antorchas en honor a la Virgen de Fátima
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas

Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño

VISITA A MEDIOS LOCALES

Una visita formativa permite a los usuarios de la Residencia de Santa Cruz de Arrabaldo conocer desde dentro el funcionamiento de un periódico y una televisión local

Seis personas con dependencia de la Residencia de Santa Cruz de Arrabaldo, acompañadas por dos monitores, visitaron este martes las instalaciones de La Región y Telemiño para conocer de cerca cómo funcionan los medios de comunicación.

La jornada comenzó en la redacción del periódico, donde los profesionales explicaron el proceso de creación y difusión de las noticias, desde su detección hasta su publicación.

Después, el grupo se trasladó a la televisión, donde descubrieron el trabajo en estudio, la producción de programas y el uso de cámaras, sonido e iluminación, en una experiencia formativa y participativa.

Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
1/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
2/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
3/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
4/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
5/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
6/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
7/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
8/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
9/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
10/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
11/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
12/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
13/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
14/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
15/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
16/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
17/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
18/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
19/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas
Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño
20/20 Galería | Usuarios de la Residencia de Santa Cruz conocen por dentro el trabajo de La Región y Telemiño | Xesús Fariñas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats