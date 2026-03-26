Cuando el sentimiento religioso se hace visible en las calles de Ourense

SEMANA SANTA
Ourense estrenó la Semana Santa en la Iglesia de Santa Eufemia con la lectura del Pregón, que este año corrió a cargo de Rafael Melero, médico y hermano de la Cofradía de la Vera Cruz de O Carballiño.
Melero había expresado previamente su deseo de poder “hablar desde el corazón de un cofrade, y mostrar cómo vivimos la Semana Santa. Tras subirse al atril de Santa Eufemia, se consideraba ”un privilexiado por poder pregoar e proclamar aos catro ventos unha profunda devoción, e conpartir o intendo fervor que vivo en primeira persoa o sentimento dun humilde cofrade”.
Hai un momento do ano no que ese sentimento se fai visible. No ue a cidade muda o seu ritmo, no que o ruido cotiá deixa paso a un silencio distinto"
Entre las reflexiones vertidas desde el pregón, Melero incluyó Ourense entre las ciudades que “se explican polo que sinten. E hai un momento do ano no que ese sentimento se fai visible. No ue a cidade muda o seu ritmo, no que o ruido cotiá deixa paso a un silencio distinto”. Un silencio que, para el pregonero llena, pesa y habla a las personas.
La importancia del silencio durante los actos de Semana Santa vertebró las palabras de Rafael Melero, quien expresó que en Ourense, el silencio siempre está acompañado “co paso acompasado dos levadores que portan a imaxe do noso señor ou da súa nai nunha procesión. E é precisamente nese intre máxico, cando co avanzar da imaxe, Ourense enteiro contén a respiración”.
As rúas fanse más silenciosas, e no aire aparece esa emoción que ás veces custa explicar. Unha emoción que mestura fe, tradición e recordos"
El cambio que estos días se produce en la ciudad queda petente, a ojos del cofrade, cuando “as rúas fanse más silenciosas, e no aire aparece esa emoción que ás veces custa explicar. Unha emoción que mestura fe, tradición e recordos”, glosando estas palabras con recuerdos a su familia y su padre, bautizado en la iglesia desde la que estaba pregonando.
Un día, sen decatarlos, comezamos a vivilo dende dentro: dende a túnica, dende o paso, dende o anonimato que che da o capuchón. Entón compredemos que a Semana Santa é identidade"
A la hora de hablar de su experiencia en las procesiones, Melero contaba en primer lugar que “a Semana Santa de Ourense non comeza cando sae a primeira procesión. Comeza nos ensaios, nas reunións, na preparación das imaxes e dos tronos, nos pequenos xestos invisibles, no compromiso silencioso de que traballa durante meses para que todo estea listo”.
Un trabajo que une memoria, tradición y emoción, a ojos del pregonero, quien reconocía que “un día, sen decatarlos, comezamos a vivilo dende dentro: dende a túnica, dende o paso, dende o anonimato que che da o capuchón. Entón compredemos que a Semana Santa é identidade”.
Una identidad que Rafael Melero deseaba “Que nunca se apague. Nin o son das bandas de música nin as voces dos cantores. Que nunca falte ombreiros para portar un paso, nin persoas dispostas . Que nunca falte quen saiba gardar silencio.
PREMIO EN LA FERIA INSPO
Jorge Bermello ve reconocida una vida que “construye ciudad”