Coleccionistas de coches en miniatura hay muchos y variados. El panorama es tan amplio y difícil de abarcar que los coleccionistas suelen optar por la especialización. En este caso dos orensanos, ya fallecidos ambos, José Manuel Saburido y Julio Álvarez, han tenido clara su elección. La afición al mundo de los ralis llevó a José Manuel a coleccionar 50 maquetas de coches de competición, que fue adquiriendo poco a poco. Para Julio, el hecho de trabajar en una empresa de autobuses la cosa estaba clara, su colección de autobuses en maquetas de modelos reales o de juguete, llega a los cien ejemplares. Como buenos coleccionistas uno de sus placeres era mostrar públicamente su colección, que los aficionados pudieran disfrutarla.

Los buses de Julio estaban, y siguen estando, expuestos en vitrinas de cristal en las oficinas de la empresa “Alfer” en la calle Pura y Dora Vázquez y pueden verse desde la calle. Los coches de carreras de José Manuel siguen donde él los tenía, en el restaurante del barrio del Puente que regentaba junto con su mujer Fina, en el que era conocido por su cordialidad e implicación en la vida del barrio. Ambos han tenido la gran suerte de dejar tras de sí personas que valoran su esfuerzo e interés manteniendo su colección cuidada y a la vista de quien quiera disfrutarla.