Galería | Así fue el voraz fuego que calcinó un edificio en A Ponte, en imágenes
SEGUNDO EN UN MES
El edificio calcinado por las llamas del voraz incendio en el barrio de A Ponte provocó una densa nube de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos y negocios aledaños quedaron afectados por este suceso que es el segundo de este tipo que ocurre en Ourense en el mes de mayo
El fuegocalcinó vorazmente un edificio en A Ponte. A primera hora de este sábado, 30 de mayo, las llamas devoraron el inmueble ubicado As Caldas sobre las calles de Basilio Romero y Vicente Risco.
Testigos apuntan que este estaba ocupado desde el pasado mes de diciembre cuando los okupas tuvieron que trasladarse desde otra vivienda cercana donde falleció una persona hasta este edificio de piedra.
Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma ante la violencia de las llamas que salían sin control por los ventanales del inmueble situado en una esquina del barrio de A Ponte. Viviendas aledañas, negocios y vecinos se vieron afectados por la gran humaredad provocada por las llamas de incendio. Los bomberos tuvieron que utilizar escaleras aéreas y cestas para elevarse y atacar las llamas.
Incluso se vieron obligados a combatir el fuego desde distintos puntos del inmueble algunos sobre la calle Vicente Risco, otros en Basilio Romero o el parque de A Ponte.
La densa nube de humo pudo verse desde otros puntos de la ciudad como el barrio de O Couto o la zona del Puente Romano. Este es el segundo edificio que arde en el mes de mayo en Ourense tras el incendio registrado en la antigua Casa de Baños.
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El edificio afectado por las llamas con una gran humareda sobre la calle Vicente Risco.
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Las llamas calcinan todo el interior del edificio en A Ponte.
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Primera imágenes del incendio del edificio registado en A Ponte.
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El humo provocado por el incendio del edificio en A Ponte comienza a afectar a los vecinos.
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Las llamas salen por la ventana del edificio en la calle Vicente Risco.
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Las intensas llamas vistas desde As Caldas.
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Las llamas salen con violencia por uno de los balcones del edificio afectado en A Ponte.
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Plano frontal de las llamas en la parte lateral del edificio afectado por el incendio en A Ponte.
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La densa nube de humo se posa sobre A Ponte tras el incendio registrado en un edificio.
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Vista de la humareda provocada por el incendio desde el barrio de O Couto.
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La nube de humo provocada por el incendio desde la A-52.
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Plano general de la gran nube de humo provocada por el incendio de un edificio en el barrio de A Ponte.
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La policía local acordona los acceso y la zona afectada por el incendio en un edificio de A Ponte.
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La policia corta el acceso a Avenida As Caldas desde la estación de tren para facilitar las labores de los bomberos.
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Los bomberos comienzan a desplegar sus escaleras aéreas para acercarse al fuego y apagar el incendio registrado en un edificio de A Ponte.
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Subido en la cesta con el brazo extensible del camión un bombero combate las llamas de incendio en A Ponte.
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Los bomberos trabajan intensamente para apagar las llamas del incendio registrado en el edificio de A Ponte.
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Los bomberos llegan hasta los balcones de los edficios contiguos al afectado por las llamas en A Ponte para desalojar a los vecinos.
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Uno de los bomberos apaga el fuego del lateral de edificio afectado desde el parque de A Ponte.
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Las llamas en el interior del edificio de A Ponte comienzan a ser apagadas por los bomberos.
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