Galería | Así fue el voraz fuego que calcinó un edificio en A Ponte, en imágenes

La intensidad de las llamas provocan grandes daños en el edificio afectado por el incendio en A Ponte.

El fuego calcinó vorazmente un edificio en A Ponte. A primera hora de este sábado, 30 de mayo, las llamas devoraron el inmueble ubicado As Caldas sobre las calles de Basilio Romero y Vicente Risco.

Testigos apuntan que este estaba ocupado desde el pasado mes de diciembre cuando los okupas tuvieron que trasladarse desde otra vivienda cercana donde falleció una persona hasta este edificio de piedra.

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma ante la violencia de las llamas que salían sin control por los ventanales del inmueble situado en una esquina del barrio de A Ponte. Viviendas aledañas, negocios y vecinos se vieron afectados por la gran humaredad provocada por las llamas de incendio. Los bomberos tuvieron que utilizar escaleras aéreas y cestas para elevarse y atacar las llamas.

Incluso se vieron obligados a combatir el fuego desde distintos puntos del inmueble algunos sobre la calle Vicente Risco, otros en Basilio Romero o el parque de A Ponte.

La densa nube de humo pudo verse desde otros puntos de la ciudad como el barrio de O Couto o la zona del Puente Romano. Este es el segundo edificio que arde en el mes de mayo en Ourense tras el incendio registrado en la antigua Casa de Baños.