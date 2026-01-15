Los ganaderos no ven “solucións firmes” y amagan con ir a Madrid

Tras 18 días de tractorada en la provincia, un grupo de ocho ganaderos mantuvo ayer una reunión con la Consellería de Medio Rural en la Delegación de la Xunta de Galicia en Ourense, en búsqueda de soluciones comunes a resolver la complicada posición económica del sector ante la llegada de alimentos sin aranceles desde Mercosur, mediante la mayor promoción del producto local y control del extranjero, y al recorte de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), mediante la reducción de burocracia, además de cuestiones como la vacunación y otras más concretas y locales.

Fuera de la sede autonómica, se congregaron decenas de compañeros de protesta, desde antes del inicio del comité, en señal de apoyo a los representantes del sector reunidos y de presión a la institución, que se hizo patente mediante la colocación de una gran cantidad de bloques de paja, que se sumó a la presencia de tractores. Otro grupo de manifestantes se estableció en San Lázaro, punto de referencia de la tractorada ourensana, donde incluso realizaron una comida comunitaria.

Este encuentro se suma al del pasado cinco de enero, con el mismo organismo, y a reuniones con otras instituciones, como la Subdelagación y Delegación del Gobierno o más recientemente el mantenido con el presidente de la Diputación, Luis Menor, este mismo lunes

El acto, que arrancó a las once de la mañana, duró cerca de 5 horas y media, en las que la conselleira María José Gómez se comprometió a aumentar los controles alimentarios ante la inminente entrada de producto, más barato y con menos inspección sanitaria, desde América Latina por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

También adelantó que para contrarrestar esta potencial entrada en masa de alimentos que presentan una competencia desleal para el producto local, se trabajará en una estrategia para incrementar la promoción del producto gallego, en especial de aquel que destaque por una calidad diferenciada.

Los ganaderos apreciaron una “moi boa predisposición a escoitarnos e nalgunhas cousas ata chegamos a ter puntos en común”, como indicó Javier Losada, uno de los presentes, que afirmó que la conselleira se quedó con sus teléfonos y estarán vamos a estar “en contacto permanente para tratar de algúns temas que temos pendentes tratar de levalos adiante”.

Pero lamentaron no encontrar resultados concretos, “non temos solucións firmes, non temos solución de nada”, aclamaron. En este sentido aseguran que la tractorada no se moverá de la ciudad en el corto plazo y que las manifestaciones continuarán su curso, amenazando incluso con movilizarse hasta Madrid.

Más movilizaciones

“Estamos dispostos a encender os tractores e aínda que nos leve tempo ir hasta Madrid”, manifestó José María Parente, otro de los asistentes a la reunión, que aseguró que “en firme non se chegou a ningún acordo, temos a sensación de que a bola se tira dun lado para outro, parece que solo nos dicen o que queremos escoitar”.

En este sentido, Miguel Gómez, ganadero de Maceda y representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia, indicó que seguirán en Ourense: “Temos uns cantos remolques para seguir traendo material para que vexa a xente que tipo de material utilizamos”.

“A partir de eso igual arrancamos para Santiago de Compostela”, señaló Gómez, que destacó que piensan dirigise al edificio de San Caetano de la Xunta de Galicia.

“Cando desde Santiago nos manden a Madrid iremos”, se pronunció el ganadero, que aseguró que la lucha que están llevando a cabo depende solo de ellos. “A autovía é moi larga e os tractores hoxe van a corenta, se temos que ir a Madrid teremos que ir nós, porque xa vemos que naide vai por nós, naide nos defende”, subrayó.

PRÓXIMA PAC

Una de las principales demandas de los ganaderos fue relativa a las ayudas, especialmente por la condición de recorte de la PAC de 2028, que bajará sus fondos en un 22%.

La conselleira avaló la reducción de la burocracia, requisitos y simplificación en esta política y, se posicionó en contra de la Comisión Europea, al considerarla un lastre para el sector primario gallego y para el desarrollo rural. Además, se comprometió a pedir cambios ante el Ministerio y en Bruselas. Esta será la temática principal que se tratará este viernes en el Consello Agrario.

Dermatosis Nodular

Los asistentes afirmaron que la conselleira, María José Gómez, envió dos cartas al Gobierno Central ante las peticiones del sector, recibiendo respuesta en tan solo una de ellas, la relativa a la vacunación de la Dermatosis Nodular Contagiosa.

En cuanto a ello, la conselleira transmitió a los presentes que todavía están esperando a que les confirmen que la vacunación y otras medidas de control son justificables.

“Nós o que pensamos é que cando cheguen eses informes técnicos vai a ser tarde, polo que lle pedimos que recalque, insista e tome todas as vías posibles para arreglar o noso problema”, expresó el veterinario David Fuentes, quién también asistió a la reunión.

Consecuencias nefastas

Temen que esta suma de factores derive en que el sector pierda totalmente su viabilidad y afecta a todo un círculo de profesiones. “Ao non ter explotacións gandeiras rentables, cada vez hai menos, os veterinarios teñen que dividirse en corenta, teñen que abarcar sete ou oito concellos”, señaló Miguel Gómez.

Los tractoristas presentes aseguraron del grave riesgo de un círculo viciososo en el rural a raíz de que el sector entre en un punto de no retorno. “Os agricultores, sembran cereal e patacas, que comen os becerros cando se están cebando. Do cereal sae a palla co que facemos a cama dos nosos animais, entón uns dependemos dos outros”, destacó Gómez.

En este sentido, el ganadero puso en valor la unión del sector primario en la provincia de cara a una lucha común en contra del sistema de dotaciones que recibe el gremio: “As axudas veñen divididas para tratar de dividirnos”.

Nuevas reuniones

Los asistentes al encuentro adelantaron también que su objetivo prioritario ahora mismo es reunirse con la Consellería de Medio Ambiente y con la Confederación Hidrográfica para aclarar las competencias de los diferentes organismos.