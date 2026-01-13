El sector agrario logra el apoyo de la Diputación de Ourense pero prolonga su protesta

Los ganaderos y agricultores de la provincia continúan moviéndose en búsqueda de soluciones para mantener en pie su sector, tras cumplirse ayer ya dos semanas del inicio de la tractorada que llegó a las calles de la ciudad y después de paralizar durante más de 48 horas la circulación de la A-52 a la altura de Trasmirás, tras el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur.

Durante la mañana de este lunes, el presidente de la Diputación, Luis Menor, recibió en el Pazo Provincial a un grupo de representantes de la protesta en una reunión que se extendió durante aproximadamente una hora y media. Los presentes mostraron su satisfacción con lo apalabrado en el encuentro, pero avanzaron que continuarán movilizándose para alcanzar unas condiciones dignas.

“Foi das únicas reunións das que sacamos algo en positivo, comprometéronse a facer un 80% do que solicitamos”, expresó Miguel Gómez, ganadero de Maceda representante da Asociación do Sector Primario de Galicia al término del encuentro.

Ayudas de la Diputación

En la reunión se pactaron de forma positiva la mayoría de los puntos expuestos por los agricultores y ganaderos. “Chegamos a acordos en practicamente tódolos casos, porque son cousas que nós podemos asumir e que a eles lles resolven parte desa problemática”, manifestó Luis Menor.

La Diputación se comprometió a poner en marcha un servicio de recogida de plásticos agrícolas, con el objetivo de alcanzar una correcta gestión medioambiental. “É un residuo recicable, o cal xera economía”, señaló Miguel Gómez, que protestó sobre el hecho de que por su retirada “cobran aunténticas toladas”, cuando es algo “que se pode transformar”.

Reunión de Luis Menor con los agricultores y ganaderos

Además, Luis Menor también confirmó que se habilitarán un par de subvenciones dirigidas, en primer lugar, a un plan piloto de recría de hembras en extensivo, destinado a “ter relevo nas súas cabanas”, como indicó el presidente. También se valoró la viabilidad de crear un centro de recría de ganado que ayude a llenar las explotaciones y facilitar la apertura de nuevas granjas.

Y en segundo lugar, se acordó llevar a cabo un impulso del silvopastoreo, a través de medios propios o mediante contribuciones para mejorar el acceso a las parcelas. Una acción, que además conlleva la prevención de incendios.

Reunión con Medio Rural

Luis Menor expresó el compromiso de la institución provincial de “axudar na interlocución con outras administracións” y avanzó que esta misma semana los representantes de la tractorada mantendrán una reunión con la Consellería de Medio Rural.

Miguel Gómez, señaló que la estrategia de los agricultores y ganaderos es llevar a cabo “primeiro reunións individuais e logo conxuntas”.

Dos noches en la autovía

La tractorada ocupó durante más de 48 horas la A-52, que permaneció cortada en ambos sentidos desde la madrugada del sábado. Decenas de vehículos y más de un centenar de personas bloquearon la autovía en el kilómetro 188 a su paso por Trasmirás, junto a la salida hacia Abavides.

Los manifestantes desplegaron desde las seis de la mañana, además de los tractores, una gran cantidad de rollos de paja, palets y realizaron hogueras. Además, muchos de ellos pasaron tanto la noche del sábado como la del domingo en la autovía.

El desbloqueo arrancó por el sentido hacia Madrid, con la retirada de los primeros tractores el domingo por la tarde, abriéndose más tarde la vía. “Os nenos tamén teñen que ir ao colexio e o caos que había en Xinzo de Limia era bastante importante, polo que decidiuse aliviar ese ruido”, subrayó Miguel Gómez.

El sentido hacia la ciudad continuó cortado hasta la tarde de ayer, tras el comienzo de la marcha de los tractores en torno a las 13,00 horas. En torno a las 16,00 horas el tráfico ya se restableció con total normalidad en toda la vía. “Dan 90% de auga, con 20 litros por metro cuadrados, senón seguiríamos alí”, destacó el ganadero.

Nuevas tractoradas

Los tractores seguirán sin moverse de la ciudad durante los próximos días, y la presión seguirá sobre la mesa de las administraciones. Además, las movilizaciones no cesarán y pasarán “a más puntos” de la provincia, todavía sin definir.