La geotermia será protagonista del XIX simposio de energías renovables

El recinto ferial de Expourense se convertirá el próximo jueves 16 de abril en el epicentro del debate sobre la sostenibilidad con la celebración del XIX Simposio Internacional sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética. Esta cita, que alcanza su decimonovena edición, se ha consolidado como un foro de referencia para profesionales de la edificación, arquitectos e ingenieros. El evento, respaldado por la Diputación Provincial de Ourense y el Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), abordará durante la sesión matinal un panel de nueve expertos de cinco países europeos, donde se analizarán soluciones para reducir costes energéticos en sectores diversos.

Expertos de Portugal, Dinamarca o Italia explicarán casos de éxito en diferentes ámbitos para la aplicación de la geotermia

La geotermia será el eje central de la jornada. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la de Carla Lourenço, Directora de Servicios de Recursos Hidrogeológicos y Geotérmicos de Portugal, quien presentará el plan estratégico de su país. Asimismo, César Platero, Jefe de Estudios de Instalaciones en FCC Construcción, detallará el uso de esta energía en infraestructuras de gran escala, como el soterramiento de la autovía A-5 en Madrid. La representación internacional incluye a Søren Skjold Andersen, presidente de Thermonet Europe, quien explicará el modelo danés de calefacción comunitaria.

Por su parte, la empresa italiana Geonovis, representada por Giulia Caldera y Simone Pronsati, abordará la aplicación de renovables en la industria y la viticultura. El simposio finalizará con una ponencia de Jaime Cabello sobre la eficiencia energética.

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