La eficiencia energética de la ciudad de Ourense adolece la falta de PXOM

La ciudad de Ourense se queda atrás a la hora de optimizar el consumo energético y las emisiones de sus hogares. De acuerdo con las cifras más recientes, la certificación energética se limita en la ciudad a en torno 14.000 edificios, de los cuales la mayoría (6.814) rondan los 85kg anuales de CO2. Además, en otros 6.576, el consumo eléctrico está entre 175 y 230 KW/año, lo cual los sitúa en la categoría “E”, el límite marcado en la Unión Europea para que una vivienda pueda estar en el mercado en 2030.

Unha cuestión que vemos practicamente todos os ourensáns todos os días, a ausencia de grúas na nosa cidade onde haxa nova construción"

El director xeral de Planificación Enerxética, Pablo Fernández, vincula este hecho a la carencia de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en la ciudad, cuya ausencia se traduce en “unha cuestión que vemos practicamente todos os ourensáns todos os días, a ausencia de grúas na nosa cidade onde haxa nova construción”. Las nuevas construcciones cumplen con el Código Técnico de la Edificación, con unos estándares que exigen una alta eficiencia energética. La falta de obra nueva lastra los datos de consumo de energía primaria en Ourense.

Para afrontar la mejora del parque actual, la Xunta de Galicia impulsa la rehabilitación de los edificios mediante ayudas autonómicas. El objetivo es reducir el consumo medio de energía primaria un 16 % para el año 2030. Este porcentaje viene marcado por la nueva directiva europea sobre eficiencia. El Estado tiene la responsabilidad de establecer políticas activas para cumplir estas metas en el sector residencial.

El director xeral advirtió también sobre los plazos legales para aplicar la normativa comunitaria: “O goberno central sacou a consulta pública previa este proxecto de real decreto”, señalaba Fernández, “a realidade é que non vai quedar trasposto antes da data límite”.