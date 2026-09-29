El gobierno local rechaza el 65% de las peticiones de ayuda escolar en Ourense

El gobierno local deja sin gastar casi un tercio del presupuesto destinado a libros y material escolar, a pesar de haber excluido a 567 solicitantes en esta misma línea. La publicación del decreto definitivo que resuelve la convocatoria del Concello de Ourense de subvenciones de comedor, libros y material escolar para el curso 2026-2027 dibuja un panorama de exclusión masiva para las familias ourensanas.

De las 1.687 solicitudes evaluadas en conjunto por la Concellería de Asuntos Sociais, tan solo 494 han sido aprobadas. Esto supone que el Concello ha denegado el auxilio económico a más de seis de cada diez peticiones, dejando fuera del sistema de protección municipal a centenares de vecinos que aspiraban a aliviar los costes del arranque del curso académico.

El mayor número de desestimaciones globales, que afecta a 532 expedientes, se ejecutó bajo la aplicación del denominado Criterio 4. Este precepto penaliza la falta de documentación o los fallos en el proceso de subsanación de errores, cuyos requerimientos se publicaron el 7 de julio en pleno periodo estival.

A este obstáculo administrativo se suma la extrema rigidez del límite de ingresos exigido, tipificado en el Criterio 2, que excluyó de manera automática a 341 solicitantes. Las bases de la convocatoria marcaban que la capacidad económica anual no podía exceder los 4.000 euros de renta per cápita por miembro de la unidad de convivencia. En la práctica, este tope supone que un hogar compuesto por cuatro personas en el que ingresen más de 16.000 euros al año -una cifra equivalente al salario mínimo interprofesional de un único adulto- es considerado con medios suficientes, quedando excluido de la ayuda municipal.

Comedores

En el caso de los comedores escolares, la avalancha de peticiones que sí lograron sortear los requisitos acabó chocando contra el propio límite del presupuesto. El Concello había consignado un total de 300.000 euros para este fin (90.000 euros con cargo a 2026 y 210.000 euros para 2027).

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Las 338 becas mensuales concedidas han comprometido prácticamente la totalidad de esta cantidad, sumando un gasto estimado de 299.450 euros para los diez meses lectivos. Al agotarse el crédito disponible y restar un remanente de apenas 550 euros, 91 niños que tenían pleno derecho a la subvención han sido enviados directamente a una lista de espera a la espera de futuras modificaciones presupuestarias.

Por el contrario, la gestión de los fondos destinados a la adquisición de libros de texto y material escolar presenta un escenario radicalmente distinto. El gobierno local había anunciado un presupuesto de 25.000 euros para esta partida específica. Pese a ello, el listado definitivo aprueba únicamente 156 ayudas, cada una por un importe de 110 euros, lo que se traduce en un desembolso final de 17.160 euros.

De este modo, la administración local mantiene intactos en la caja municipal 7.840 euros -casi un 31,4% del presupuesto inicial- mientras aplica de forma inflexible unas bases que han servido para denegar el apoyo a 567 alumnos ourensanos que habían cursado su solicitud para la compra de material.