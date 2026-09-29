Aquellas divertidas inocentadas en la prensa y radio de Ourense

Los periodistas de mi tiempo, aficionados como yo mismo a guardar viejos recortes de nuestro propio pasado laboral, poseemos un valioso repertorio de documentos históricos de una época y de los usos y costumbres de entonces. Aunque aquí otros colaboradores han aludido al asunto, puedo yo meterme en el mismo desde la propia experiencia personal. Me refiero a la tradición de las “inocentadas” del 28 de diciembre que se incorporaron a los medios escritos a comienzos del siglo XX y perduraron, sobre todo, en los años cincuenta y sesenta. “La Región” era uno de los medios que siempre publicaba alguna de esas historias en la fecha indicada y, en su caso, eran de tres categorías. Historias fantásticas de monstruos e invasiones, la una; montajes fotográficos insólitos, otra; e historias que parecían verosímiles y que la gente se creía. De todos modos, los montajes más famosos de este periódico son los de Augusto Pacheco, actualmente custodiados en el Arquivo Enolóxico de Ribadavia.

Ya en nuestro tiempo, una de las últimas inocentadas que la gente se creyó fue un montaje del recordado Reza, colocando unos semáforos a la entrada del Paseo, a la altura de la famosa “Confitería Ramos”. La noticia estaba redactada con tal pericia que muchos vecinos del lugar se lo creyeron y fueron a comprobar cómo funcionaban los artilugios. Pero otras veces, las inocentadas eran inverosímiles, con transatlántico surcando el Miño, monstruos abrazando el puente nuevo, desembarco de marcianos y, sobre todo, repetidos derrumbes del puente viejo y cosas parecidas. Los montajes fotográficos más frecuentes colocaban a personajes diversos en fotos comunes, sobre todo relacionadas con la plantilla del Club Deportivo Ourense y otros.

“La Región” era uno de los medios que siempre publicaba alguna de esas historias en la fecha indicada y, en su caso, eran de tres categorías.

Pero también los de la radio participábamos en la broma. Yo mismo, en mi etapa en Radio Popular (1968-1972) me inventé algunas historias. En una ocasión, en la emisión del programa ordinario de la mañana intercalamos cantos de pájaros diversos. La historia era que sobre nuestro centro emisor en el monte se había instalado una bandada de aves exóticas que interferían la señal ordinaria. Tuvimos docenas de llamadas de personas interesadas en el caso, alguna solicitando hacerse con alguna de aquellas aves. Fue todo un éxito.

Pero nuestra mejor inocentada tuvo como protagonista al peculiar gobernador civil y jefe provincial del Movimiento. Fue arriesgado por nuestra parte y no le gustó nada al personaje llamado Guillermo Fernández Júlbez. En aquel tiempo tenían tal poder que te podían mandar directamente a la cárcel. Este sujeto sentía una especial atracción por todo lo mexicano. De tal suerte que en pleno franquismo se fue de viaje al país de Jorge Negrete, acompañado de otro conocido personaje de la vida local que luego pasó por diversos cargos desde Fenosa a la Oprin (Oficina Provincial de Inversiones). De aquel viaje circularon por la ciudad toda suerte de leyendas difíciles de comprobar. En aquel tiempo, México y España sólo mantenían relaciones taurinas, ya que el país azteca seguía reconociendo como legítimo al Gobierno en el exilio de la II República y consecuentemente, a su embajador. La visita de nuestros dos personajes, se dijo, era una avanzadilla para captar inversiones mexicanas para Ourense. Como es sabido, el mundo de la alta prostitución y los “meubles” era un ámbito donde reinaban empresarios procedentes de Avión. Se define como local para facilitar las relaciones sexuales de sus clientes.

Pero nuestra broma fue por otro lado. En los informativos de aquel 28 de diciembre de 1971 publicamos una noticia sobre el resultado del viaje de Júlbez a México y anunciamos que, como consecuencia de sus gestiones, en el polígono de San Ciprián se iba a instalar un completo mexicano especializado en la fabricación de enchiladas, tacos, tamales, mole, chilaquiles, quesadillas, etc….Y destacábamos su importancia para la economía ourensana y el modo en que repercutiría en el campo. La realidad es que aquel viaje fue simplemente una excursión de aquel personaje que pronto fue sustituido por Daniel Regalado Aznar. La verdad es que la inocentada fue una temeridad, ya que, aparte de suspenderme temporalmente, podían hasta cerrarnos la emisora o retirar la licencia de emisión con la Ley de Prensa de Fraga de 1966 y el resto del repertorio local. Aunque a Franco aún le quedaban varios telediarios, la historia empezaba a virar ligeramente.