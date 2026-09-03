La Beca de Medicina Rural convoca su quinta edición

Los médicos ourensanos aspiran a prolongar su racha en la Beca de Medicina Rural. Asomega y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia de Galicia (SEMG-Galicia) abren una quinta edición que repartirá 6.000 euros entre propuestas para mejorar la atención sanitaria en los pueblos. Las cuatro convocatorias anteriores dejaron algún proyecto galardonado en la provincia, desde Xinzo y Laza hasta Maceda o el Macizo Central.

La ayuda está dirigida a médicos que ejerzan en Atención Primaria en Galicia y presenten proyectos aplicables en concellos de menos de 10.000 habitantes. El plazo para enviar las propuestas concluye el 31 de octubre. El fallo se comunicará a partir del 6 de noviembre y la entrega tendrá lugar el día 14 del mismo mes durante las jornadas autonómicas de SEMG-Galicia que se celebrán en la localidad pontevedresa de Sanxenxo.

La relación de la provincia con la beca comenzó en Xinzo de Limia. Cristina Margusino se impuso en la primera convocatoria con un proyecto de intervención comunitaria que buscaba reforzar la atención sociosanitaria desde el equipo de Primaria de la comarca y acercar recursos a la población rural.

En la segunda edición, el reconocimiento fue para Keith Albert Foo, médico del centro de salud de Laza. Su propuesta consistía en crear un aula de formación en ecografía clínica para residentes y médicos de familia del rural, acercando a las consultas una herramienta diagnóstica habitualmente vinculada al ámbito hospitalario.

El palmarés volvió a pasar por Ourense en la tercera edición. José Manuel Lage Parente, director del Museo do Médico Rural de Maceda, compartió la beca con un equipo de Lugo por su proyecto para impulsar este espacio y preservar la memoria de una profesión estrechamente ligada durante décadas a los pueblos.

La última convocatoria distinguió el “Plan de Actuación Integral Salud Natural del Macizo Central”, promovido desde Manzaneda y Chandrexa de Queixa. La iniciativa proponía una intervención comunitaria con actividades intergeneracionales, ejercicio adaptado, recursos tradicionales y la colaboración de distintos agentes locales. Además, un proyecto de Valdeorras para formar profesionales en la intervención grupal con mayores logró uno de los accésits.