¿Sabe usted que al Goebbeliño ourensano lo persigue Sánchez con guadaña?

¿Sabe usted que después de inventarse en sus redes que la fiscalía renunciaba a acusarlo en el proceso contra él por prevaricación continuada, Gonzalito tuvo que envainársela? ¿Que en lugar de admitir la mentira, cargó contra el fiscal insinuando que es un mandado del fiscal jefe, que cambia cuando cambia la Moncloa y tal y tal? ¿Que sólo le faltó decir que Sánchez lo persigue con guadaña? Y le extraña que le llamen el Goebbeliño ourensano.