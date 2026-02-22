DESARTICULACIÓN DE GRUPO CRIMINAL
Golpe policial a las entrañas del tráfico de droga en Covadonga
Duro golpe policial al tráfico de drogas en Covadonga. Una operación desarrollada la noche del viernes permitió desarticular un grupo criminal dedicado a la distribución de estupefacientes en la ciudad. Vecinos del citado barrio comentan a este periódico que se vieron sorprendidos por un dispositivo policial que se focalizó en la calle Júpiter, epicentro el pasado junio de la operación Copérnico, que permitió sacar de las calles más de tres kilos de heroína.
Fuentes judiciales consultadas por La Región explican que se trató de una intervención contra el tráfico de drogas en la que fueron detenidas seis personas -cuatro hombres y dos mujeres-. Esta operación, dirigida por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ourense, permitió asestar un duro golpe a la organización al lograr detener al proveedor de las sustancias, es decir, una de las principales personas que nutría de droga a los traficantes del barrio.
Además, los agentes se incautaron de 165 gramos de cocaína, 10 de heroína y alrededor de 2.000 euros en efectivo. También decomisaron medio kilo de ácido bórico, una sustancia utilizada por los traficantes para adulterar la droga y así conseguir una mayor rentabilidad al “estirar” la cantidad. Por otra parte, intervinieron vehículos de alta gama usados por miembros de la organización y útiles para la distribución como básculas.
La detención del proveedor supone un duro golpe a las entrañas de este grupo criminal al cortar de raíz la vía de suministro de sustancias estupefacientes, en este caso cocaína y heroína. Esto podría dejar sin provisiones a los traficantes del barrio durante un importante periodo de tiempo, ya que el detenido era uno de los abastecedores principales. Según las mismas fuentes, se trata de un hombre que cuenta con antecedentes penales tras ser condenado por la Audiencia Provincial en un caso de drogas.
Esto supone un paso más en la lucha policial contra el denominado en autos judiciales como el supermercado de la droga, ubicado en Covadonga, compuesto por narcopisos que cuentan con gran seguridad -cámaras, puertas blindadas o aguadores-.
Además, los agentes también lograron detectar la guardería de la organización, es decir, el lugar donde escondían la droga. Estaba ubicada en un garaje situado en una calle cercana a la avenida de Santiago. Este fue el primer lugar registrado por los agentes y donde se realizaron las detenciones. Posteriormente, se trasladaron a un piso de la calle Júpiter, donde realizaron un segundo registro.
La intervención policial efectuada este viernes supone el segundo gran golpe en este barrio a la distribución de drogas en solo ocho meses. El pasado mes de junio, el Grupo de Estupefacientes detuvo en una macrorredada en Covadonga a 15 personas y requisó 3,2 kilos de heroína -la mayor aprehensión en lo que iba de año a nivel nacional-, 700 de cocaína, 450 de rebujito -mezcla de heroína y cocaína- y 300 de hachís. Fue bautizada como operación Copérnico, en referencia a los nombres planetarios de las calles, y supuso el mayor golpe a la distribución de sustancias en el supermercado de la droga.
La operación del viernes fue la segunda efectuada contra el tráfico de droga esta semana. Un día antes, los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ourense detuvieron a un hombre tras una persecución a gran velocidad por la N-120. Fuentes consultadas señalan que se trata de una persona que reside en un municipio de la provincia de Lugo. Allí vendía droga a pequeña escala que obtenía en Ourense. De hecho, la detención se produjo cuando el varón volvía a su localidad tras “pillar” en la ciudad. Interceptarlo no fue tarea fácil, ya que, para alcanzarlo, la Policía Nacional tuvo que ir tras él a velocidades superiores a los 150 kilómetros hora. Tras llegar a su altura, tuvieron que realizar una maniobra muy precisa para que se detuviese. Consistió en colocar un coche por delante y otro por detrás del que viajaba el sospechoso y de esta forma obligarlo a parar. La intervención culminó con éxito y los agentes lograron la incautación de 75 gramos de cocaína y más de 100 de hachís.
