El Grupo Cuevas eleva su facturación hasta los 244 millones de euros

El grupo ourensano Cuevas cerró el ejercicio de 2025 con una cifra de negocios consolidada de 244,7 millones de euros, un 5% más que el año anterior. La trayectoria de los últimos ocho años refleja un salto cuantitativo para la firma de distribución alimentaria, que ha incrementado su cifra de negocios un 141% desde 2018. Esta expansión financiera ha ido aparejada a un crecimiento del 162% en su estructura laboral, elevando la plantilla desde los 505 hasta los 1.323 trabajadores directos actuales.

El beneficio operativo bruto (EBITDA) consolidado del grupo se situó en 6,82 millones de euros, lo que supone un descenso del 39% frente a los 11,18 millones alcanzados en el ejercicio de 2024. El grupo atribuye el descenso, por un lado, a la moderación de la inflación alimentaria y a un consumo más contenido que redujeron el margen de maniobra de toda la distribución tradicional. Por otro, la empresa acometió un fuerte incremento de costes derivado de las mejoras en las condiciones laborales de su plantilla y, fundamentalmente, del proceso de absorción de los 29 supermercados adquiridos a Alimentos El Arco en Asturias. Esta red, integrada a través de la sociedad El Economato de Cuevas y operada bajo la enseña SPAR, se encuentra todavía en fase de ajuste y optimización operativa.

“Nos encontramos en un momento de transición, en el que se ha moderado la inflación alimentaria”, explica Artur Yuste, director general de Grupo Cuevas. El directivo señala que han tenido que “compaginar el crecimiento sostenido de nuestro negocio principal con la integración de una operación corporativa de gran calado”, aunque fía la recuperación al presente año: “Confiamos en que 2026 sea el ejercicio en el que seguir generando riqueza y valor”.

En términos de estructura comercial, el grupo ha duplicado su red en ocho años, alcanzando los 153 puntos de venta y rebasando los 81.600 metros cuadrados de superficie comercial en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Esta expansión territorial se refleja también en la estructura de la plantilla: la firma cerró 2025 con 1.323 empleos directos (un 3,3% más que en 2024), cifra que se eleva a los 1.550 trabajadores si se contabiliza el empleo generado en la línea de franquicias Spar Express. Desde 2018, la compañía ha movilizado más de 59 millones de euros en inversiones acumuladas, alcanzando su pico histórico en 2024 con 16,6 millones, frente a los 4,4 millones invertidos de forma selectiva durante 2025.

Impacto local

El impacto económico regional se plasma en su política de aprovisionamiento. En 2025, el grupo destinó 81,1 millones de euros (el 37,3% de sus compras totales, cifradas en 217,6 millones) a proveedores locales, dinamizando de forma directa las economías de Galicia, Asturias y Castilla y León. Asimismo, sus aportaciones tributarias directas a las arcas públicas ascendieron a 18,6 millones de euros, lo que equivale al 7,5% de su facturación total. Para el presente ejercicio de 2026, los planes de la dirección se centran en la automatización logística de sus plataformas, la reubicación de Cuevas Cash en Lugo y la expansión de la red de franquicias Spar Express.