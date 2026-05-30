Rairo se ahoga en la superficie y se seca en el grifo
Rairo se ahoga en la superficie y se seca en el grifo
Las cartas al director no excederán de 30 líneas. Deberán estar firmadas y se hará constar nombre del autor, DNI y teléfono. La Región se reserva el derecho a resumirlas y no mantendrá correspondencia sobre las mismas.
Correo electrónico: cartasaldirector@laregion.es
Escribo como vecino de la parroquia de Rairo, en Ourense, para denunciar una situación insostenible que sufrimos mes tras mes. Prácticamente cada cuatro semanas, la tubería de la carretera general revienta debido a su pésimo estado de conservación, convirtiendo la calzada en un auténtico río navegable.
La consecuencia para los vecinos siempre es la misma: cortes de agua constantes que nos dejan desabastecidos durante medio día o más. Se realiza un parcheo rápido, se abre el suministro y, a las pocas semanas, la historia se repite exactamente igual.
Es indignante ver cómo se desperdician miles de litros de agua potable en plena calle mientras en nuestras casas no podemos ni abrir el grifo para cocinar o asearnos. Rairo es un barrio de Ourense, pagamos nuestros impuestos como todos los demás, pero sufrimos servicios del siglo pasado.
Exigimos al Concello de Ourense y a la empresa concesionaria del servicio una solución definitiva, que pasa por la renovación integral de las tuberías de la carretera general, y no por seguir poniendo parches provisionales que saltan por los aires al mes siguiente. No somos vecinos de segunda.
Iván Míguez Nogueiras (Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Mucho discurso mientras arde nuestra casa
CARTAS AL DIRECTOR
¿Dónde quedan las ideologías?
CARTAS AL DIRECTOR
La avaricia en sumo grado
Lo último
184 CASOS POR CADA 100.000 HABITANTES
Ourense, a la cabeza española en prevalencia de casos de esclerosis múltiple
PREMIOS Á SANIDADE DE GALICIA
Reconocimiento a la Unidad de Ictus y al servicio de Microbioloxía de Ourense