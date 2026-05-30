Rairo se ahoga en la superficie y se seca en el grifo

Escribo como vecino de la parroquia de Rairo, en Ourense, para denunciar una situación insostenible que sufrimos mes tras mes. Prácticamente cada cuatro semanas, la tubería de la carretera general revienta debido a su pésimo estado de conservación, convirtiendo la calzada en un auténtico río navegable.

La consecuencia para los vecinos siempre es la misma: cortes de agua constantes que nos dejan desabastecidos durante medio día o más. Se realiza un parcheo rápido, se abre el suministro y, a las pocas semanas, la historia se repite exactamente igual.

Es indignante ver cómo se desperdician miles de litros de agua potable en plena calle mientras en nuestras casas no podemos ni abrir el grifo para cocinar o asearnos. Rairo es un barrio de Ourense, pagamos nuestros impuestos como todos los demás, pero sufrimos servicios del siglo pasado.

Exigimos al Concello de Ourense y a la empresa concesionaria del servicio una solución definitiva, que pasa por la renovación integral de las tuberías de la carretera general, y no por seguir poniendo parches provisionales que saltan por los aires al mes siguiente. No somos vecinos de segunda.

Iván Míguez Nogueiras (Ourense)